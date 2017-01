Promessa sueca encerra rumores e assina com o Borussia Dortmund

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Na manhã desta segunda-feira, o Borussia Dortmund tornou oficial a contratação do jovem sueco Alexander Isak, promessa de 17 anos que é tida como o sucessor de Zlatan Ibrahimovic no futebol do país escandinavo.

Como ainda é menor de idade, a negociação ainda precisa ser aprovada pelo corpo de governo da Fifa, fato que o Dortmund espera acontecer em um futuro próximo. A duração e os valores do novo contrato não foram divulgados pela equipe alemã.

“Alexander é um atacante muito talentoso que diversos clubes de elite da Europa queriam contratar. Estamos muito felizes que ele escolheu o Borussia. Tanto o clube quando o próprio jogador estão convencidos de que essa transferência tem muito potencial”, afirmou o diretor esportivo da equipe, Michael Zorc.

Depois de estrear pelo AIK com apenas 16 anos, Isak marcou 13 gols em 29 partidas oficiais. Com 17 anos e 113 dias, o jovem atacante se tornou o mais jovem a marcar um gol com a camisa da Suécia, batendo o recorde centenário de Erik Dahlstrom.

Agora com seu futuro garantido, a promessa sueca encerra as brigas e especulações sobre sua transferência. Antes do Borussia, o Real Madrid também havia depositado bastante interesse na contratação de Isak.