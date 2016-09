Portuguesa de Desportos perde do Tombense e cai para a Série D

A Associação Portuguesa de Desportos foi rebaixada para a Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (18). Na condição de visitante, o tradicional time rubro-verde perdeu por 2 x 0 para o Tombense, resultado que provoca a queda à última divisão do futebol nacional.

Com uma campanha de quatro vitórias, dois empates e 12 derrotas, a Portuguesa alcançou apenas 14 pontos ganhos, terminando na penúltima posição do Grupo B da Série C do Brasileiro. O Guaratinguetá, com míseros quatro pontos, já estava rebaixado.

O Tombense inaugurou o marcador diante da Portuguesa aos 29 minutos do primeiro tempo. Após chute de Ewerton Maratona, a defesa rubro-verde conseguiu travar. Mas a bola sobrou para Alex, que tocou no canto esquerdo de Pegorari e colocou o time da casa em vantagem.

No Rio de Janeiro, em partida iniciada no mesmo horário, o Botafogo-SP fez 1 x 0 no Macaé, concorrente direto da Portuguesa na fuga do rebaixamento. Assim, se a equipe rubro-verde virasse a partida contra o Tombense, permaneceria na Série C do Brasileiro.

A Portuguesa, no entanto, não conseguiu fazer sua parte e ainda sofreu o segundo gol aos 24 minutos da etapa complementar. Gedeilson recebeu livre pela direita e cruzou. Após chute de Ewerton Maratona no travessão, Bileu pegou a sobra, limpou e chutou com precisão.

Fundada em 14 de agosto de 1920, a Lusa costumava participar da elite do futebol nacional e foi vice campeã em 1996. Ídolos como Djalma Santos, Julinho Botelho, Ivair, Enéas, Dener e Zé Roberto, entre outros, defenderam o clube, campeão paulista (1935, 1936 e 1973), do Rio-São Paulo (1952 e 1955) e da Série B (2011).

A Portuguesa disputou a Série A do Campeonato Brasileiro em 2013 e acabou rebaixada após punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela escalação irregular de Heverton contra o Grêmio. Desde então, o clube não conseguiu se reerguer.

Em situação dramática esportivamente, a Portuguesa também está em crise administrativa. Atolado em dívidas, o clube pode ver parte do Canindé, seu principal patrimônio, leiloada no próximo mês de novembro para quitar débitos trabalhistas e empréstimos.