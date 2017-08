PMDF conquista 104 medalhas no World Police and Fire Games 2017

Tweet no Twitter

A delegação composta por 96 atletas PMDF participou, com excelente desempenho, dos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros (World Police and Fire Games 2017) em Los Angeles, Estados Unidos. 84 policiais militares trouxeram um surpreendente total de 104 medalhas nas modalidades individuais e coletivas.

Nas categorias individuais, os competidores superaram o número de medalhas do último mundial, de 26 em Virgínia/2015 para 42 agora em Los Angeles/2017. Foram 15 de ouro, 15 de prata e 12 de bronze. Nas equipes coletivas, o destaque vai para o futebol masculino que consagrou-se tricampeão na categoria veterano e bicampeão na categoria principal. Considerado o maior evento esportivo mundial entre servidores de Segurança Pública, o WPFG é uma competição que reúne cerca de 20 mil atletas em diversas modalidades esportivas. Os jogos ocorreram de 06 de agosto até 16 de agosto de 2017. O evento acontece de dois em dois anos

A PMDF dourou no futebol, vôlei, artes marciais, natação, atletismo e ciclismo. Policiais se destacaram em ritmo, velocidade, dribles, persistência e agilidade. É o caso da tenente-coronel Sheyla Soares que brilhou no atletismo vencendo a corrida rústica de 5km e levando o bronze na meia-maratona, além de mais um bronze no triathlon feminino, totalizando 3 medalhas. Outro atleta distinto foi o lutador cabo Caio Cícero que trouxe duas medalhas nas modalidades de artes marciais sendo uma de ouro e outra de bronze.

No vôlei, a equipe faturou 13 medalhas batendo o seu próprio recorde de nove medalhas em 2015. O comandante-geral da PMDF, coronel Marcos Antônio Nunes, parabenizou a todos os atletas “estamos orgulhosos com o empenho, dedicação e treino de todos os policiais. Os senhores conquistaram o que foram buscar, superando expectativas, subindo pódio e mostrando o valor do suor derramado. Todos foram brilhantes e representaram muito bem o país e a corporação”.