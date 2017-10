Pinheiros e Praia Clube fazem duelo de invictas na Superliga

Com duas vitórias nas duas primeiras partidas da Superliga feminina de vôlei 17/18, Pinheiros e Praia Clube se enfrentam nesta sexta-feira para saber qual dos dois perderá a sua invencibilidade. A partida marcada para às 21h30 (de Brasília) acontece no ginásio Henrique Villaboin e é válida pela terceira rodada do turno do torneio.

Apesar de ambas as equipes acumularem duas vitórias nas duas primeiras partidas, a equipe mineira aparece à frente do rival paulista por ter feito resultados mais elásticos em suas vitórias.

Principal jogadora em quadra na vitória do Pinheiros diante do Minas por 3 sets a 2, a levantadora Diana acredita que a partida tem tudo para ser um confronto bastante complicado.

“A expectativa para esse jogo é muito boa. Estamos trabalhando forte, pois sabemos das qualidades do time de Uberlândia. Não tem jogo fácil nessa Superliga, por isso trabalhamos todos os dias para melhorar e evoluir. Nossa equipe entra em quadra sempre pensando em fazer o melhor, assim teremos bons resultados”, explicou Diana.

Já a levantadora adversária, Claudinha, acredita que a equipe precisa jogar de maneira inteligente para sair vencedora do duelo.

“Viemos de duas vitórias importantes e evoluímos como equipe. Temos treinando muito forte para cada jogo e com esse não é diferente. O objetivo é continuar nossa crescente e impor nosso ritmo. O Pinheiros vem embalado e com bom volume de jogo. Precisamos ter paciência e jogar bem taticamente”, analisou.

26.10 Vôlei Renata (SP) x Sesc RJ, às 21h30

27.10 Sesi-SP x Hinode Barueri (SP), às 19h

27.10 Pinheiros (SP) x Praia Clube (MG), às 21h30

28.10 Fluminense (RJ) x Minas (MG), às 14h05

28.10 Brasília Vôlei (DF) x Vôlei Bauru (SP), às 18h30

31.10 São Caetano (SP) x Vôlei Nestlé (SP), às 20h