Palmeiras terá a estreia oficial do técnico Eduardo Baptista contra o Botafogo-SP

O Palmeiras inicia a caminhada no Campeonato Paulista com um compromisso diante do Botafogo-SP, às 17h deste domingo (5), no estádio Palestra Itália. O time irá a campo com a meta de vencer o primeiro duelo sob o comando do técnico Eduardo Baptista.

O Verdão disputou dois amistoso na pré-temporada. O primeiro teve caráter beneficente e terminou empatado por 2 x 2, contra a Chapecoense, na Arena Condá. O último jogo foi diante da Ponte Preta, no Palestra Itália. O time teve uma boa atuação, mas cedeu o empate por 1 x 1 após Rafael Marques cometer pênalti nos minutos finais do jogo.

Apesar das duas igualdades, Eduardo Baptista aprovou o desempenho do Palmeiras na pré-temporada. “É uma condição muito boa para a estreia, dificilmente poderíamos estar acima disso. Podemos fazer um jogo bom. Nós teremos algumas dificuldades, mas taticamente temos coisas boas. Não será o ideal, mas demos uma avançada boa”, disse.

O Palmeiras não deve enfrentar dificuldades para avançar de fase no Paulistão, já que ocupa o Grupo C ao lado de Novorizontino, Santo André e São Bento. O Estadual é uma oportunidade para entrosar a base da equipe campeã brasileira em 2016 aos reforços contratados para a disputa da Copa Libertadores.

O volante Felipe Melo, o meia Raphael Veiga e o atacante Willian iniciarão o ano como titulares. O zagueiro Antônio Carlos, o meia Michel Bastos e o atacante Keno aguardarão uma chance no banco de reservas. Alejandro Guerra depende de documentos para defender o Palmeiras, enquanto Hyoran ficou fora da lista de 28 inscritos.

“O primeiro jogo é complicado, porque não tivemos quase nenhuma informação do Botafogo-SP, já que eles fizeram jogos-treinos fechados. Mas temos observadores no interior, conheço jogadores do outro lado e as características”, analisou Eduardo Baptista. “Neste primeiro jogo é uma colcha de retalhos. Passamos o máximo de informação para não sermos surpreendidos”.

O Palmeiras não vence um Paulistão desde 2008. Na ocasião, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo goleou a Ponte Preta por 5 x 0, no antigo Palestra Itália, e ergueu um troféu estadual após 12 anos de jejum. O clube, que foi vice-campeão em 2015, conquistou o torneio 22 vezes em sua história.

Para o Botafogo-SP, o Campeonato Paulista também é uma chance de fazer a torcida sonhar alto. A equipe bateu na trave na última temporada e por pouco não subiu para a Série B do Brasileirão. Antes de almejar voos maiores, os comandados de Moacir Júnior tentarão levar o time ao primeiro título estadual da história.

O único desfalque para a comissão técnica será o atacante Francis, que ainda não foi inscrito no campeonato. Os destaques do elenco são Marcão, centroavante com rodagem no futebol brasileiro, e o garoto Kauê, que foi formado nas categorias de base do Palmeiras. O meia Bernardo, ex-Vasco, também está no Botafogo-SP em busca de um recomeço no esporte.

O Botafogo-SP está no Grupo A do Paulistão. Também integram a chave o Corinthians, Ituano e São Bernardo.

PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 05 de fevereiro de 2017, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Willian. Técnico: Eduardo Baptista

BOTAFOGO-SP: Neneca; Samuel Santos, Gualberto, Matheus Mancini e Fernandinho; Bileu, Marcão Silva, Diego Pituca e Vitinho; Marcão e Serginho. Técnico: Moacir Júnior