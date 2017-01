Palmeiras retoma treinamentos com elenco completo

O Palmeiras trabalhou na manhã deste domingo (15) pela primeira vez com o elenco completo. O meia Alejandro Guerra e o zagueiro Yerry Mina se apresentaram ao técnico Eduardo Baptista na Academia de Futebol. Com os 32 jogadores à disposição, o treinador poderá intensificar a preparação tática para o início da temporada.

O venezuelano Guerra havia ganhado alguns dias a mais de férias por ter defendido o Atlético Nacional no Mundial de Clubes da Fifa. Ele se despediu da equipe colombiana com uma grande festa, na sexta-feira (13), e chegou à capital paulista para se inteirar da rotina de treinos do Palmeiras.

Já com a camisa do clube, o meia conheceu as estruturas do recém-inaugurado Centro de Excelência e assistiu ao trabalho com bola que Eduardo Baptista comandou no gramado.

Mina teve a programação de férias alterada por ter ficado uma semana de dezembro tratando de uma lesão na coxa direita. Ele sofreu o problema na última rodada do Campeonato Brasileiro, no triunfo por 2 x 1 contra o Vitória, e deu sequência à recuperação no período em que esteve na Colômbia.

O zagueiro não chegou a trabalhar com os companheiros no gramado. Ele ficou na academia realizando uma série de exercícios físicos.

Assim como no sábado, Eduardo Baptista aproveitou a manhã deste domingo para realizar mais um treinamento tático. O comandante testou a formação que considera ideal para o início da temporada e fez variações na escalação.

Os atletas foram liberados da concentração após as atividades. Eles estavam hospedados no Centro de Excelência desde a última terça-feira (10). O período de folga, no entanto, será curto. O elenco se apresenta na manhã desta segunda-feira para dar sequência aos trabalhos. O zagueiro Antônio Carlos será apresentado após o treino.

O primeiro jogo do ano será disputado no dia 21, contra a Chapecoense, em amistoso de caráter beneficente. No dia 29, o clube enfrenta a Ponte Preta, no Palestra Itália. A estreia oficial será em 5 de fevereiro, diante do Botafogo-SP, também no Palestra, pela primeira rodada do Paulistão.