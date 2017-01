Olympique de Marselha e Lyon duelam por vaga na Copa da França

A quarta fase da Copa da França começa nesta terça-feira. O destaque dos confrontos que valem o acesso às oitavas de final da competição fica por conta de Olympique de Marselha e Lyon, que jogam no Stade Vélodrome. Todos os classificados desta etapa saem de jogo único.

Ainda sem Payet, que foi apresentado nesta segunda-feira, o Olympique procura aproveitar o embalo do bom resultado da sexta-feira, quando venceu o Montpellier por 5 a 1 e se aproximou da zona de classificação para as liga europeias no torneiro nacional. O clube de Marselha vai tentar agora mostrar força para avançar na Copa da França em partida às 18h05 (de Brasília).

Em outro jogo desta terça, o Bordeaux joga em casa, às 15h (de Brasília), contra o Dijon. Animado com a vitória do sábado sobre o Nancy, por 2 a 0, pelo Campeonato Francês, quando inclusive o brasileiro Malcom marcou um gol, o Bordeaux tenta usar a força de sua torcida no estádio Matmut Atlantique para vencer o adversário e dar mais um passo no torneio.

ambém às 15h, o Lille joga contra o Nantes. Sem apresentarem um futebol vistoso no campeonato nacional, as duas equipes procuram a classificação na Copa para ganhar confiança. Os Les Dogues, jogando em casa, no Stade Pierre-Mauroy, vêm de vitória contra o Lyon na última rodada do Francês, enquanto o Nantes empatou por 1 a 1 com o Rennes.

Confira todos os jogos (horário de Brasília) da Copa da França nesta terça-feira:

15h00 Bergerac x Lens

15h00 Bordeaux x Dijon

15h00 Chateauroux x Lorient

15h00 Le Poire Sur Vie x Strasbourg

15h00 Lille x Nantes

15h00 Quevilly Rouen x Consolat

15h00 Sarreguemines x Niort

18h05 Olympique de Marselha x Lyon