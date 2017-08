No tie-break, Brasil volta a vencer os EUA no vôlei masculino

Depois de vencer os Estados Unidos em São Paulo, na noite dessa terça-feira a Seleção Brasileira masculina de vôlei voltou a bater os norte-americanos em novo amistoso, dessa vez disputado no Ginásio do Amazonas, em Manaus. Mesmo sem Bruno, Lucão e Walace, mas diante de 10 mil torcedores, o Brasil chegou à vitória por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 19/25, 25/21, 16/25 e 15/8.

No primeiro set, os brasileiros sofreram para se distanciar dos norte-americanos. Apesar de estar melhor em quadra, contando com grande noite do ponteiro Lucarelli, o time comandado por Renan Dal Zotto sempre esteve com os EUA na cola e só conseguiram se desgrudar no final, fechando por 25 a 22.

Publicidade

Já na parcial seguinte, foi a vez de os ‘visitantes’ se saírem melhor. Recuperada, a seleção norte-americana chegou a abrir 20 a 14 e, mesmo com a equipe verde e amarela esboçando uma reação, conseguiu empatar o duelo após fechar por 25 a 19.

Depois de sofrer no segundo set, o Brasil foi arrasador. Voltando a ter o mais alto nível de Lucarelli e com um bloqueio inspirado, comandado por Otávio, os brasileiros abriram 20 a 9 e encaminharam uma vitória tranquila por 25/11.

Voltando a sofrer na noite, a Seleção Brasileira acabou vendo os adversários brilharem novamente. Contando com a total desorganização verde e amarela, os norte-americanos conseguiram levar o duelo para o tie-break, fechando a terceira parcial por 25/16.

No set final, a Seleção Brasileira, apesar de toda tensão, soube usar o fator casa a seu favor, abriu vantagem logo cedo, e, com o apoio da torcida, fechou em 15 a 8, ratificando a vitória por 3 sets a 2.