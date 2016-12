Neymar e Oscar são os jogadores mais bem pagos do mundo

Considerado um dos melhores jogadores do mundo, o atacante do Barcelona, Neymar Júnior, afirmou não estar incomodado por não receber o prêmio Bola de Ouro. “Estou muito feliz aqui no Barcelona, com a família e com a equipe, com a vida que tenho. Se não ganhar a Bola de Ouro, não tem problema. Eu não jogo futebol para isso, jogo para ser feliz porque gosto do futebol. Ganhar a Bola de Ouro é consequência do trabalho”, afirmou o atleta em entrevista ao site oficial do Campeonato Espanhol. As informações são da Agência Ansa.

Segundo levantamento publicado pelo jornal espanhol “Marca”, Neymar lidera o ranking dos jogadores mais bem pagos do mundo, com um salário de cerca de 30 milhões de euros (R$ 102,7 milhões) por temporada. Em segundo lugar, está o também brasileiro Oscar, recém-contratado pelo clube chinês Shanghai, por cerca de 24 milhões de euros (R$ 84,5 milhões).

A terceira posição ficou com o craque argentino Messi, que recebe 22 milhões de euros, seguido do português Cristiano Ronaldo, contratado por 21 milhões de euros. O quinto lugar da lista é ocupado pelo brasileiro Hulk, também jogador da liga chinesa. A sexta posição ficou com o francês Paul Pogba, que defende o Manchester United e recebe 17,5 milhões de euros por temporada, seguido pelo inglês Wayne Rooney, que fatura cerca de 17,1 milhões.