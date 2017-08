Micale exalta maior repertório de jogadas e destaca evolução

Uma das principais críticas ao trabalho do técnico Roger Machado, quando comandava o Atlético, era o excesso de bolas cruzadas na área e as poucas jogadas trabalhadas e pequena intensidade. A vitória sobre o Flamengo, nesse domingo, por 2 a 0, no Independência, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro, o Galo mostrou outra coisa, algo que foi ressaltado por Rogério Micale.

“Estamos vivendo momentos difíceis, e alguns detalhes estavam tirando resultados melhores. Hoje, as bolas entraram. A postura da equipe vem evoluindo. Os jogadores estão sentido que precisamos ter um repertório maior de jogada, mas não podemos abandonar a bola na área num momento ofensivo. Temos que construir jogadas e trabalhar linha de passe para chegar à área com opção de por a bola na área e na entrada da área para a chegada de homem surpresa, como Cazares. É trabalho, é conversa. A equipe está evoluindo”, ressaltou.

Publicidade

O Galo chegou para o jogo contra o Flamengo em uma grande crise, com duas eliminações, na Copa do Brasil e Libertadores, e com partidas ruins no Campeonato Brasileiro. A vitória, no entanto, deixou o clube preto e branco próximo ao G6. Micale alerta que o triunfo deixa a equipe mais animada para a sequência do ano.

“Vitória que nos fortalece muito, para que a gente estipule metas. E vamos buscar. A cada três jogos vamos estipular meta para superar, tentando ser melhor do que no primeiro turno. Em casa, é recuperar auto estima. Vitória fundamental para termos pontuação melhor. E fora, se mantivermos o que conseguimos no primeiro turno, estaremos brigando, com certeza, pelo G-6”, finalizou.