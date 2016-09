Mesmo com um a mais, Corinthians empata com o Coxa e sai do G4

O Corinthians teve nesta quarta-feira uma boa chance para encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro, mas esbarrou em falhas individuais da sua equipe e na falta de ousadia do técnico Cristóvão Borges, que atuou por quase 15 minutos com um jogador a mais e, ainda assim, terminou o jogo com duas substituições a serem feitas. Os gols foram marcado por Marlone pelos visitantes e Leandro, de pênalti, para os mandantes.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 41 pontos conquistados na competição e foi ultrapassado pelo Santos, que derrotou o Botafogo fora de casa e alcançou 42. Foi também o primeiro empate da equipe longe de Itaquera em 13 partidas. Até então, eram quatro vitórias e oito derrotas nessa condição. Os paranaenses, por sua vez, vão a 30 pontos.

Na próxima rodada, os comandados de Cristóvão Borges terão pela frente o Derby contra o Palmeiras, marcado para o sábado, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera. Já Paulo César Carpegiani e sua trupe terão de se deslocar até o Recife, local da partida contra o Sport, no domingo, às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Uma dormida para cada lado

O primeiro tempo apresentou dois times bem posicionados em campo e com propostas de jogo bastante claras: enquanto o Corinthians queria manter a posse de bola, o Coritiba apostava na rapidez de Evandro e Leandro, quase sempre optando pelas bolas longas. O que fez a diferença, no entanto, foram os “apagões”, um para cada lado, que determinaram a igualdade na primeira etapa.

O jogo estava morno até os 15 minutos de bola rolando, quando Lucca dividiu no alto com o lateral direito Dodô, que ficou no chão reclamando de falta. O juiz não parou o lance, o volante Alan Santos não colocou pela lateral e acabou desarmado com facilidade por Camacho. A bola ficou com Rodriguinho, já na intermediária ofensiva. O meia conduziu e, na entrada da área, serviu Gustavo. O centroavante invadiu pela esquerda e tocou na segunda trave, local onde Marlone apareceu livre para completar.

Depois que sofreu o gol, no entanto, o time anfitrião fez questão de mostrar por que vem de uma série recente de vitórias dentro da sua casa. Pressionando e jogando muita bola na área do goleiro Cássio, conseguiu um lance de perigo aos 25, quando Kazim recebeu em impedimento e completou para o gol, anulado pela arbitragem. Na sequência, após escanteio, Evandro chutou e João Paulo, livre, perdeu gol incrível ao acertar a trave.

O ímpeto ofensivo dos alviverdes não demorou muito a resultar em gols. Após mais uma bola esticada, Kazim ganhou de Vilson pelo alto, depois Leandro subiu mais alto do que Fagner e, de cabeça, deixou o turco livre dentro da área. Fagner tentou se recuperar com um carrinho para travar a jogada, mas acabou fazendo pênalti infantil. Na cobrança, Leandro deslocou Cássio e empatou.

Na etapa final, o jogo careceu de lances de perigo. O Timão apostou na posse de bola novamente, mas não conseguiu ameaçar a defesa adversária. Quando saía cara a cara, Gustavo estava sempre impedido. Tudo parecia mudar aos 35 minutos da etapa final, quando Gustavo driblou João Paulo e o volante parou o lance com a mão, levando o segundo amarelo e sendo expulso.

Cristóvão, no entanto, não viu em Marquinhos Gabriel ou Romero a capacidade para mudar os rumos da partida, apostando praticamente na equipe que começou, já que Uendel havia sido substituído por lesão no primeiro lance do jogo. A única vez em que o time teve condição de chegar à área adversária, Lucca ganhou de dois adversários, mas chutou em cima de Wilson e não conseguiu mudar a partida.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Couto Pereira, em Coritiba (PR)

Data: 14 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: Silbert Faria Sisquim (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Público: 11.893 pagantes

Renda: R$ 366.650,00

Cartões amarelos: Alan Santos, João Paulo e Nery (Coritiba); Fagner (Corinthians)

Cartão vermelho: João Paulo (Coritiba)

Gols:

CORITIBA: Leandro, de pênalti, aos 28 minutos do primeiro tempo

CORINTHIANS: Marlone, aos 15 minutos do primeiro tempo

CORITIBA: Wilson; Dodô, Luccas Claro, Nery e Juninho; Alan Santos (Yan), João Paulo, Raphael Veiga (Edinho) e Evandro (Iago); Kazim e Leandro

Técnico: Paulo César Carpegiani

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel (Guilherme Arana); Cristian, Camacho, Marlone, Rodriguinho e Lucca; Gustavo

Técnico: Cristóvão Borges