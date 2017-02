Menino Jesus marca duas vezes e salva o Manchester City no Campeonato Inglês

Em sua segunda partida como titular do Manchester City, Gabriel Jesus mais uma vez foi o grande personagem em campo. Depois de fazer o primeiro gol dos citizens contra o Swansea, o brasileiro marcou novamente nos acréscimos do segundo tempo para garantir a vitória de sua equipe por 2 x 1.

Com o resultado, o Manchester subiu à terceira colocação do Campeonato Inglês, com 49 pontos, ultrapassando o Liverpool e o Arsenal, que perderam na rodada. O Swansea segue com 21 tentos próximo à zona de rebaixamento da Premier League.

Foi o terceiro gol de Jesus com a camisa do clube azul de Manchester. O atacante brasileiro também já distribuiu duas assistências em quatro partidas pela equipe. Na próxima rodada, o City irá enfrentar o Bournemouth fora de casa, enquanto o Swansea recebe o Leicester na briga direta contra a degola.

O jogo

Aos 10, David Silva fez grande jogada quase na linha de fundo, deu uma caneta no zagueiro e cruzou rasteiro para o meio. Sterling tentou bater e a bola sobrou para Jesus, que empurrou de perna direita e abriu o placar no Estádio Etihad.

Aos 21, David Silva foi derrubado perto da área. Na cobrança, Yaya Toure colocou no ângulo direito, mas o goleiro Fabianski fez ótima defesa e mandou para escanteio.

Jesus quase ficou perto de marcar novamente. Aos 26, o jogador recebeu cruzamento de Sterling pela direita e tentou de calcanhar, mas deixou a bola passar.

No primeiro lance de perigo do segundo tempo, Sigurdsson bateu falta certeira, no ângulo de Caballero, que se esticou todo e conseguiu desviar a bola com o braço direito.

Já aos 16, Jesus recebeu bola de Kolarov, fez o pivô e tocou de calcanhar para David Silva. O espanhol ficou frente a frente com o goleiro do Swansea, mas foi travado na batida e a bola acabou desviada para o escanteio.

A nove minutos do final, o Swansea chegou ao gol de empate. Principal jogador da equipe, Sigurdsson dominou de frente para o gol, limpou e bateu rasteiro de perna esquerda, no contrapé de Caballero.

Logo após o gol adversário, Guardiola sacou Sterling e colocou Aguero em campo. O argentino ocupou a função de centroavante e Jesus passou a cair pela ponta esquerda.

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Jesus apareceu para salvar a pátria. David Silva conduziu pelo lado direito e cruzou no meio da pequena área. O brasileiro veio de trás e cabeceou no chão para boa defesa de Fabianski. No rebote, Jesus não perdoou e marcou o gol da vitória.