Mena comemora convocação pelo Chile para as Eliminatórias

O lateral esquerdo Eugenio Mena não escondeu a felicidade ao ser novamente convocado pela seleção chilena. O atleta integrará ao grupo comandado pelo técnico Juan Antonio Pizzi para os jogos contra Paraguai e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018.

“Muito bom poder estar em mais uma convocação e representar o meu país novamente. A gente tem que ganhar os dois jogos para pontuar bem e continuar brigando pela vaga na Copa do Mundo”, disse o jogador do Sport.

Publicidade

Como os jogos citados de La Roja ocorrem nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, respectivamente, Mena desfalcará o Leão da Ilha na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul. “Estou triste por ficar fora de um jogo muito importante para o Sport, mas o clube tem jogador que pode fazer perfeitamente as funções. Estou confiante pelo meu companheiro e pelo rendimento que venho mostrando no time”, afirmou.

O Chile se encontra em 4º lugar, com 23 pontos, na tabela das Eliminatórias e no momento está se classificando para a Copa da Rússia. Brasil, Colômbia e Uruguai são as seleções à frente do time que conta com Alexis Sánchez e Arturo Vidal como principais nomes de uma das melhores gerações chilenas da história.