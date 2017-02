Massa experimenta carro de Fórmula E e se impressiona com diferenças

Tweet no Twitter

Felipe Massa estava prestes a rumar para uma outra categoria do automobilismo quando Nico Rosberg anunciou sua aposentadoria após ser campeão mundial, abrindo uma nova vaga na Fórmula 1. Precisando de um novo piloto, a Mercedes optou por contratar Valtteri Bottas, ex-companheiro de Massa na Williams, e com isso a ex-equipe do brasileiro decidiu trazê-lo de volta à F1.

Apesar de ter sua permanência na Fórmula 1 em 2017 assegurada, Felipe Massa decidiu testar um carro de Fórmula E, que funciona a base de energia elétrica. Indo para sua 16ª temporada na principal categoria do automobilismo mundial, o brasileiro descreveu suas primeiras impressões guiando um carro “completamente diferente”.

“Gostaria de agradecer a Jaguar pela oportunidade. Foi bom experimentar um carro de Fórmula E, o que é algo completamente diferente a qualquer outra coisa que dirigi. A diferença de motor, freio, pneus e estabilidade exige que você pilote de maneira diferente. Estou feliz com a experiência e o que aprendi. Sobretudo, tem sido um dia divertido”, comentou.

Aos 35 anos, Massa poderá servir como um tutor de seu companheiro de Williams, o canadense Lance Stroll, de apenas 18 anos. Filho de um bilionário, o piloto foi campeão da Fórmula 3 europeia e agora chega ao time britânico na tentativa de se firmar na Fórmula 1.

A nova temporada da Fórmula 1 começa no próximo dia 26 de março, quando acontece o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne.