Marcelo Oliveira lamenta empate com o maior rival mineiro

O Atlético-MG saiu na frente no clássico, mas acabou cedendo o empate para o Cruzeiro. Assim, a partida no Mineirão terminou 1 x 1, levando o Galo a 46 pontos, cinco abaixo do líder Palmeiras, e quatro atrás do Flamengo. Ambos venceram na 26ª rodada do Brasileiro.

Na coletiva após a partida, o técnico Marcelo Oliveira lamentou o empate dos rivais, mas afirmou que o Atlético-MG deve manter a cabeça em pé. “Fica um sentimento de tristeza, mas disse para eles: temos que ver o lado positivo”, analisou.

Sobre a atuação de seu time, o comandante elogiou a parte tática, mas pediu melhor aproveitamento de contra-ataques, quando a equipe está vencendo os jogos. Neste domingo, o Galo teve chances de fazer o segundo e aumentar a vantagem.

“Fizemos um jogo melhor que os últimos, taticamente. Tivemos alguns contra-ataques para matar o jogo, mas clássico é assim. Faltou encaixar o contra-ataque”, argumentou Marcelo, que negou falta de vontade de seus atletas: “Não faltou vontade. Eles saíram com tudo, e erramos no último lance. O dia que o Atlético jogar um clássico sem vontade, tem que mudar”.

Agora, na próxima quarta-feira, o Atlético vai a Campinas, definir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, diante da Ponte Preta. Na ida, no Mineirão, a partida terminou 1 x 1. Pelo Brasileiro, o próximo compromisso do Galo é no domingo, diante do Internacional, no Independência.