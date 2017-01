Maradona critica AFA e elogia premiação de Cristiano Ronaldo

O argentino Diego Armando Maradona voltou a polemizar nesta terça-feira. Em participação em um programa de televisão, o craque criticou a AFA e lamentou a possível desfiliação da associação argentina.

“As pessoas que estão agora na AFA não têm ideia de como resolver os problemas que o futebol argentino tem. Infantino está indignado. A Fifa pode desfiliar a AFA, e a Argentina, com ou sem Messi, pode ficar sem Mundial. Ele não tem que pagar por todos os desastres e ladrões da AFA”, disse ao canal DirecTV Sports.

Maradona ainda afirmou que o futebol está em “segundo plano” no país, e que o Campeonato Argentino não deve retornar na data prevista, pois os atletas ainda estão de férias.

“Hoje todos estão de férias e parece que o futebol passou para segundo plano. Os dirigentes precisam resolver os problemas dos jogadores do futebol argentino. Eu asseguro que o futebol não começa em fevereiro”, acrescentou.

O campeão mundial com a Argentina em 1986 também deu sua opinião sobre o prêmio de melhor jogador do mundo, entregue, em janeiro, para Cristiano Ronaldo – o quarto da carreira do português. Para o argentino, a premiação “The Best” foi correta, mesmo com seu conterrâneo Lionel Messi na disputa.

“Achei bom o prêmio The Best para Cristiano. Se estivessem lá Messi e Neymar, poderia ter sido mais equilibrado”, finalizou, cutucando a ausência dos jogadores do Barcelona na premiação realizada pela Fifa.