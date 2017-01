Mano Menezes vê Cruzeiro qualificado para reagir em 2017

Há duas temporadas o Cruzeiro passa por problemas: Luta contra o rebaixamento e escassez de títulos. Mano Menezes, no entanto, não considera esses fatores e vê o elenco da Raposa bastante qualificado. O técnico, inclusive, ressaltou os reforços buscados pela diretoria azul para justificar uma nova análise sobre a equipe.

“O Cruzeiro já tinha, sem as quatro contratações, um elenco qualificado para ganhar títulos. E nós fomos buscar reforços em posições que tínhamos carências. Com base na análise do que vi e da produção da equipe. O Thiago Neves tem característica de todos os meias que temos. E isso dá qualificação. Conquistar ou não um detalhe decide. Mas só é possível o detalhe pro nosso lado se estivermos entre os primeiros”, alertou o comandante celeste.

O Cruzeiro foi ao mercado para contratar com inteligência nesta janela de transferências: buscou um zagueiro, Luis Caicedo, um lateral-esquerdo, Diogo Barbosa, o volante Hudson e o meia Thiago Neves, todas posições que o elenco azul tinha alguma deficiência. O treinador cruzeirense, mesmo assim, acredita que mais reforços podem chegar de acordo com as necessidades que forem apontadas.

“Não existe grupo fechado no futebol. Temos ideia de iniciar o ano assim. O presidente disse que fechou o início da temporada. Agora depende do grupo dando a resposta. E depois a gente reavalia, lá na frente, com cautela e com calma. Não tem porque buscar quantidade, mas, sim, qualidade”, completou.

A Raposa voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira e segue em pré-temporada na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Por um período de trabalho maior, a agremiação dispensou até um amistoso contra o Colo Colo, do Chile.