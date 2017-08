Mano lamenta derrota para o São Paulo e evita críticas ao árbitro

O Cruzeiro deixou o gramado do Morumbi, na manhã desse domingo, com o revés no placar, por 3 a 2, de virada, com o terceiro gol paulista, no mínimo, questionável. O lance polêmico fez o técnico Mano Menezes lamentar mais uma derrota pelo Campeonato Brasileiro, com seu time jogando melhor.

“Certamente saímos muito aborrecidos do estádio hoje. Vamos deixar o estádio no pós-jogo pensando muito no que aconteceu. Mas temos que ressaltar coisas boas. As coisas ruins eu espero que vocês falem bastante do que aconteceu, que, na minha opinião, foi grosseiro. Mas a equipe jogou bem. Disse que a formação que não jogava tantos jogos faria uma partida de qualidade. A equipe sabe o que precisa fazer, mesmo mudando jogadores”, salientou o treinador que destacou que seu time soube jogar contra o São Paulo no Morumbi.

“Temos uma ideia de jogar e conseguimos implementá-la durante todo o jogo. Fizemos um primeiro tempo muito bom, perdemos a penalidade máxima cedo, que poderia nos dar a vantagem, e sofremos um gol no finzinho do primeiro tempo. Voltamos bem, continuamos bem, viramos o jogo e tivemos a bola do 3 a 1 um pouquinho antes do 2 a 2. Abrir vantagem de dois naquela hora poderia encaminhar a vitória. Depois veio o 2 a 2 e o lance que não quero comentar. Mesmo assim, depois do 3 a 2, tivemos duas bolas boas para conseguir o empate, mas não traduzimos em bom resultado aquilo que foi a atuação do Cruzeiro. Mas temos de valorizar as coisas boas”, acrescentou.

Mano Menezes é reconhecido como um treinador “chorão”. É comum ver o comandante reclamar da arbitragem em jogos de seus times. No duelo desse domingo, o pênalti marcado por Rafael Traci foi bastante questionável, algo que deixou todos os atletas irritados. O treinador evitou fazer qualquer comentário sobre o tema.

“Falar sobre isso hoje, depois de um jogo como esse, não é um bom momento. Sou conhecido como reclamão e quando falo sobre arbitragem, os programas todos de segunda-feira ou de domingo à noite e os analistas de arbitragem vão lá e grifam: ‘O Mano Menezes reclamou de novo’. Não vou reclamar. Só acho que ele errou”, finalizou.