‘Mano a mano’, campo reduzido e finalizações: São Paulo volta a treinar

Após tirar um dia de folga, o São Paulo voltou a treinar na manhã desta quarta-feira, dando sequência à preparação para a sua estreia no Campeonato Paulista, marcada para este domingo, diante do Grêmio Osasco Audax. No CCT da Barra Funda, o técnico Rogério Ceni priorizou os trabalhos em campo reduzido e o aprimoramento de finalizações, fundamento que escancarou nesta pré-temporada ser a maior deficiência da equipe.

Após o aquecimento, os jogadores foram divididos em três grupos, sendo que cada um ocupava determinado setor de uma das metades do campo. Na faixa da lateral esquerda, quatro duplas se enfrentavam no dois contra dois, sendo que duas delas ficavam de fora no aguardo.

Um pouco atrás, outro grupo de atletas protagonizou duelos individuais, no estilo ‘mano a mano’, sempre buscando acertar a bola dentro dos golzinhos. Logo ao lado, utilizando as traves de dimensões comuns, os atletas realizaram disputas em trios e depois em quartetos.

Ceni e seus auxiliares revezavam no comando das atividades, que aconteciam ao mesmo tempo. Como de costume, o ex-goleiro exigiu bastante intensidade dos jogadores, orientando e motivando a todo instante. Destaque também para o inglês Michael Beale, que se comunica cada vez melhor com os atletas.

Na sequência, Rogério Ceni dividiu o elenco em três equipes e comandou um treino em campo reduzido. Na atividade, o técnico deu alguns indícios do que pode ser a formação do ataque tricolor no domingo. Mais acostumado a atuar pelo centro, Cueva apareceu mais como um ponta esquerda, enquanto Wellington Nem jogou na direita. Já Cícero realizou a função de segundo volante na maior parte do trabalho, mas também fez o papel de falso 9 em determinados momentos.

Por fim, os jogadores aprimoraram finalizações. Em uma metade do campo, os meio-campistas, além de Rodrigo Caio, formaram trios que tinham como objetivo trocar passes entre mais de uma dezena de estacas em frente à área, driblar Ceni, que atuou como marcador, e finalizar ao gol defendido por Sidão. Depois, o técnico fazia o pivô e ajeitava a bola para seus comandados arrematarem. Na outra área, os atacantes testaram Denis.

Nos ajustes finais para o duelo contra o Audax, o Tricolor volta a treinar na manhã desta quinta-feira, no CCT da Barra Funda. Após enfrentar o time de Osasco, o time do Morumbi encara o Moto Club, dia 9, no Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo contra o argentino Defensa y Juticia pela Sul-Americana ainda não tem data marcada.