Manchester City busca recuperação no Inglês contra o West Ham

Sob o comando do técnico Pep Guardiola, o Manchester City vem realizando uma temporada irregular no Campeonato Inglês e ocupa a quinta posição, na zona de classificação para a Liga Europa. Os citizens, que não vencem há duas rodadas, tentam a reabilitação contra o West Ham, em Londres.

Para esta partida, Guardiola poderá contar com o retorno do volante Fernandinho, que cumpriu suspensão de quatro jogos. A volta do brasileiro foi comemorada pelo meia De Bruyne.

“Ele tem sido um jogador importante durante toda a temporada. Ele desempenha um papel fundamental para nós no meio-campo e ajuda a manter tudo organizado. Além disso, ele também é muito bom tecnicamente”, disse.

Já a outra equipe da cidade, o Manchester United vem em recuperação dentro da Premier Legue, mas empatou seus últimos dois jogos. Os resultados fizeram o técnico José Mourinho afirmar que os Red Devils estão praticamente fora da briga pelo título. Nesta quarta-feira, o adversário será o Hull, que está na zona de rebaixamento.