Lorenzo afirma que pretende se aposentar na Ducati como uma lenda

Jorge Lorenzo está cada vez mais perto de iniciar os trabalhos de 2017 como piloto da Ducati. Prestes a embarcar para a Malásia, onde realizará os primeiros testes de pré-temporada no circuito de Sepang, o piloto espanhol revelou que pretende se aposentar na equipe italiana como uma lenda.

“Assinei com a Ducati para encerrar minha carreira aqui, apesar de que você nunca sabe o que irá acontecer na vida, muito menos no mundo da velocidade. Mas minha intenção é me aposentar com um ducatista e, se possível, como uma lenda”, afirmou Lorenzo em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Valorizando sua nova equipe, Jorge Lorenzo reconheceu que permanecer na Yamaha era inviável por conta da prioridade que seu antigo time dá a Valentino Rossi, hexacampeão da MotoGP e principal nome da categoria na atualidade. Pretendendo se tornar uma figura como o seu ex-companheiro, o espanhol preferiu tomar novos rumos.

“Permanecer na Yamaha era uma opção muito boa, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista competitivo. Entendo a importância que [Valentino] Rossi tem para a Yamaha, por tudo que ele tem dado a eles, por suas vitórias, seus títulos e a relevância que uma pessoa como ele tem no marketing”, disse o tricampeão mundial.

“É normal uma equipe como a Yamaha priorizá-lo, mas eles sempre me colocaram no mesmo nível técnico. Todas as vezes que renovamos, a Yamaha e especialmente o chefe de equipe Lin Jarvis reconheceram o meu valor”, concluiu.

Após os testes em Sepang, previstos para o dia 30 de janeiro, os pilotos ainda terão mais testes no dia 15 de fevereiro, em Phillip Island, na Austrália, no dia 8 de março, em Jérez, na Espanha, e nos dias 10 e 17 de março no Catar, antes da estreia no Mundial de 2017, que acontece também no Catar, no dia 26 do mesmo mês.