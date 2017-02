Justiça francesa aprova projeto de reforma do complexo de Roland Garros

Tweet no Twitter

Em comparação com o Aberto da Austrália, Wimbledon e Aberto dos EUA, Roland Garros fica atrás em uma série de aspectos, incluindo teto retrátil e capacidade de público. Ainda assim, o Aberto da França é considerado um dos Grand Slams mais charmosos do calendário.

O torneio de grande prestígio tem em mãos um projeto de reforma desde 2012, mas a FFT teve suas obras embargadas algumas vezes. No entanto, nesta sexta-feira, a entidade conseguiu a importante vitória em última instância na justiça local, que descartou 50 motivos de ilegalidade apontados pelos opositores da reforma.

A Federação Francesa de Tênis, agora com caminho livre para prosseguir com o projeto de modernização de Roland Garros, soltou uma nota explicando quais serão os passos a serem dados para a realização do novo complexo:

“- Em 2018: As novas quadras 7 e 9 serão entregues, assim como uma nova quadra será construída na área do complexo chamada “Fond des Princes’ e um novo prédio administrativo na área ‘Meullieres.

– 2019: Será inaugurada a área Court des Serrers (parte da ampliação do espaço do clube, incluindo uma nova quadra), encaminhada a reforma da Philippe Chartier (principal quadra do complexo) e a finalização da área ‘Fond des Princes’.

-2022: Espectadores, jogadores, meios de comunicação e parceiros poderão desfrutar do esplendor total dos novos terrenos destacando o patrimônio e a elegância deste tradicional torneio”, diz o comunicado oficial.