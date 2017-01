Jogo da Amizade entre Brasil e Colômbia terá renda revertida à Chapecoense

Tweet no Twitter

O Brasil enfrenta hoje (25) a Colômbia em jogo amistoso às 21h45 no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Batizada de Jogo da Amizade, a partida terá toda a renda líquida repassada à Associação Chapecoense de Futebol.

O dinheiro será utilizado pelo clube para indenizar as famílias das 71 vítimas da queda do avião que levava o time para disputar a partida final da Copa Sul-Americana, em Medellín, na Colômbia, em novembro do ano passado. Entre os mortos, havia jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e jornalistas esportivos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), organizadora da partida, informou que convidou a Colômbia para o jogo em agradecimento pelo respeito e exemplos de humanidade que os colombianos demonstraram após a tragédia com a equipe brasileira.

Convocação de ex-preparador físico

Para a partida, a CBF convocou o ex-preparador físico Paulo Paixão, 65 anos e cinco Copas do Mundo servindo à Seleção Brasileira. O filho dele, Anderson, era preparador físico da equipe da Chapecoense e morreu no acidente. Paixão elogiou a iniciativa da confederação de homenagear o clube catarinense.

“Homenagear um clube como a Chapecoense, que estava num momento lindo de sua história e acabou tendo esta fatalidade, onde acabei perdendo um ente querido e grandes amigos, é um ato de nobreza muito grande. É uma mistura de sentimentos: fico feliz pela lembrança que está sendo feita e triste por ter perdido tantas pessoas queridas, mas sei que será um momento lindo.”

Convocado pelo técnico da Seleção, Tite, Paixão realizou atividades com os atletas convocados no treino de ontem (24). O preparador correu bastante em campo e mostrou a disposição de sempre.

“Primeiro, estou na Seleção Brasileira. Independente se é uma convocação emergencial, devido ao que houve, eu vim aqui para viver este momento como sempre vivi durante estes anos e as cinco Copas que participei com o Brasil.”

Ex-Chapecoense

Para o jogador Camilo, um dos 23 convocados por Tite, a partida de hoje tem um significado especial. O atleta jogou na Chapecoense em 66 partidas, nas temporadas de 2014 e 2015. Ele foi o primeiro a marcar gol em competição internacional pelo clube catarinense.

“Para mim é muito importante participar deste amistoso. Conheço muitos familiares e, infelizmente, acabei perdendo grandes amigos nesta tragédia. Espero que o torcedor venha acompanhar a partida, que o povo possa ajudar, pois será muito importante e gratificante ver o apoio dos brasileiros neste momento de ressurgimento da Chape”, disse. Vivendo grande momento no Botafogo, o atleta foi destaque no último Campeonato Brasileiro, quando marcou seis gols pelo alvinegro do Rio.

Veja a lista de atletas convocados para o amistoso e o número da camisa que vestirão:

1 – Weverton

2 – Fagner

3 – Geromel

4 – Rodrigo Caio

5 – Henrique

6 – Fábio Santos

7 – Robinho

8 – Walace

9 – Diego Souza

10 – Lucas Lima

11 – Dudu

12 – Alex Muralha

13 – Luan Garcia

14 – Vitor Hugo

15 – Willian Arão

16 – Jorge

17 – Gustavo Scarpa

18 – Rodriguinho

19 – Luan

20 – Diego

21 – Camilo

22 – Marcos Rocha

23 – Danilo