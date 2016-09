Jogadores do Grêmio lamentam tropeço em casa

A derrota por 1 x 0, em casa, para o Fluminense, complicou a vida do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Depois do jogo deste domingo (18), os jogadores do Tricolor lamentaram o tropeço na Arena Grêmio, e já começam a pensar na Copa do Brasil como um meio de chegar à Libertadores do próximo ano.

“Temos ciência, estamos chateados, buscando forças para vencer. Hoje não deu nada certo, fizemos uma boa partida, mas o resultado não veio. Agora é a Copa do Brasil, e precisamos voltar a focar nas vitórias”, disse Ramiro na saída de campo.

Muito criticado pela torcida, que chegou a esboçar uma manifestação após o final do jogo, o capitão Maicon comentou sobre o momento que a equipe vive. Com a derrota neste domingo, o Tricolor caiu para a 10ª posição da competição, com 37 pontos somados.

“É complicado, o time vem de jogos sem vencer, bate ansiedade, críamos, mas não fazemos gols. Em uma bobeira na zaga acabamos tomando. Tem que trabalhar, ficar quieto. Não desaprendemos a jogar, é um momento difícil mas precisamos reverter. Agora é pensar na Copa do Brasil, temos vantagem, é passar tranquilidade ao grupo em um momento complicado. As coisas acontecem, agora é descansar para fazer um bom jogo e vencer”, afirmou Maicon na saída de campo.

Passando por mudanças no comando do time, o Tricolor foi comandado pelo interino James Freitas. Ainda no início da próxima semana, Renato Portaluppi deve ser apresentado como novo treinador da equipe.

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, em duelo contra o Atlético Paranaense. Na primeira partida das oitavas de final, os gaúchos venceram por 1 x 0, fora de casa. Agora, o Tricolor pode até empatar que avança às quartas de final da competição, considerada por muitos o caminho mais fácil para chegar à Libertadores de 2017.