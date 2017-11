Jogadores do Botafogo lamentam gol “achado” do Atlético-PR

O Botafogo perdeu a chance de colar no G-4 do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado no estádio Nilton Santos pelo Atlético-PR, neste sábado. A vitória paranaense aconteceu no primeiro tempo, após falha do goleiro Gatito Fernández, aos 30 minutos do primeiro tempo. O volante João Paulo lamentou o resultado e destacou que os visitantes “acharam” o gol.

“É difícil, pois viemos de um clássico sem vencer em casa e agora uma nova derrota. Eles jogaram no nosso erro durante todo o primeiro tempo e acharam um gol. No segundo tempo ficamos em cima deles, mas não conseguimos empatar. Vamos trabalhar agora”, disse.

O lateral direito Arnaldo rechaçou que o Botafogo tenha tido uma atuação ruim neste sábado e seguiu seu companheiro sobre o jogo. “Estamos correndo, jogando. Nosso único jogo ruim mesmo foi contra o Fluminense. Hoje foi um jogo atípico, pois eles deram um chute para o gol e fizeram. Agora é trabalhar para esses quatro jogos”, declarou.

Marcos Vinícius ressaltou que a postura fechada do Atlético-PR dificultou a criação de boas jogadas por parte dos alvinegros. “O Atlético-PR veio fechadinho e isso dificultou a gente ali na armação. Eles acharam o gol e a partir daí controlaram o jogo”, decretou o meia.

No intervalo do jogo, o goleiro Gatito Fernández admitiu a falha no gol sofrido. “Foi um erro meu. Era uma bola fácil. Não consegui segurar e agora tenho que aceitar”, disse.

Com 51 pontos, o Botafogo perdeu a quinta posição para o Cruzeiro, nos critérios de desempate. Mesmo assim, os alvinegros vão continuar na zona de classificação para a Libertadores nesta rodada, pois não podem ser alcançados pelo Vasco, oitavo colocado. Agora, a equipe de General Severiano vai se preparar para a partida contra o lanterna, Atlético-GO, nesta quinta-feira, novamente no Nilton Santos.