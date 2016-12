Jean Mota celebra oportunidades em 2016 e apoia chegada de reforços

Tweet no Twitter

O 2016 de Jean Mota foi muito acima das expectativas. De reforço discreto a uma das peças mais utilizadas pelo técnico Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro, o meia superou a forte concorrência e se estabeleceu como o primeiro reserva do setor criativo do Santos.

Feliz com a temporada, o jogador comemorou o ano de oportunidades e disse que quer ainda mais em 2017. Ele também valorizou a própria dedicação para ganhar a confiança do comandante alvinegro.

“Superou a expectativa. Não esperava ter tanta oportunidade. Mas aconteceu. Fruto do meu trabalho. Esperava, sim, ter algumas chances, mas poder jogar mais no ano que vem. Com os treinamentos fortes, pegando experiência de alguns jogadores, pude corresponder dentro de campo nos primeiros jogos e até ter uma sequência de titularidade”, declarou o atleta, em entrevista à Rádio Globo.

Buscando se firmar ainda mais entre os titulares, o atleta não quis saber de rechaçar a chegada de novas peças, inclusive em seu próprio setor de atuação. Após a chegada do atacante colombiano Vladimir Hernandez, que também pode exercer a função criativa, Jean destacou o grande número de competições do Peixe em 2017 (Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores) e apontou a necessidade de reforços.

“É um clube grande, tem que buscar jogadores. Vamos ter quatro campeonatos no ano são muitos jogos. Então, quanto mais forte a gente estiver, melhor. Vejo como uma disputa sadia”, avaliou.

Aos 23 anos, Jean Mota viveu um de seus melhores anos da carreira. Revelação da Portuguesa e que chegou à Vila Belmiro em junho, depois de se destacar no Fortaleza, o jogador atuou em 23 partidas com a camisa santista em 2016 – 10 como titular – e anotou dois gols. Ele foi usado, principalmente, para cobrir as ausências de Lucas Lima e Vitor Bueno, mas desbancou nomes como Rafael Longuine e Léo Cittadini, que começaram o ano no elenco.