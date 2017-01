Jaqueline volta às quadras com o Minas e comemora

Tweet no Twitter

Jaqueline, enfim, voltou a jogar voleibol após cinco meses. Nesta segunda-feira a ponteira reestreou com a camisa do Minas Tênis Clube depois de sua passagem por Belo Horizonte na temporada 2014/15. Ainda como coadjuvante, a bicampeã olímpica entrou em quadra apenas em momentos pontuais, mas contribuiu para a vitória suada da sua equipe sobre o Bauru por 3 sets a 2, parciais de 25/20, 25/21, 22/25, 19/25 e 15/11.

Jaque não atuava desde o fim dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Por um clube, a atleta não entrava em quadra desde abril, quando se desligou do Sesi. Após uma longa negociação para assinar com o Minas, a ponteira se mostrou contente de voltar a fazer o que mais ama e fez questão de deixar isso claro para os torcedores.

Por meio de suas redes sociais a atleta demonstrou que está bastante motivada para correr atrás do tempo perdido e entrar em forma o quanto antes para reencontrar seu alto nível.

“Como é bom ter essa sensação de volta depois de cinco meses parada, fazer um treino de salto e jogar no outro dia foi recorde. Mas sempre fui de me cuidar e não parei completamente, por isso estou bem. Lógico que tenho que melhorar muito ainda para ajudar minha equipe exatamente nesses momentos difíceis, e vou”, escreveu a jogadora, admitindo que vencer o Bauru não foi uma missão das mais fáceis.

Jaquelina continuará seu processo de volta às quadras já nesta sexta-feira, quando o Minas enfrenta o São Caetano no ABC Paulista. Atual sétimo colocado com 16 pontos, o time mineiro espera realizar uma campanha melhor neste segundo turno da Superliga feminina de vôlei para figurar nas primeiras posições da tabela.