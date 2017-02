Ivanovic deixa o Chelsea após nove anos e acerta com o Zenit

O Zenit oficializou a contratação de Ivanovic nesta quarta-feira. O ex-defensor do Chelsea estava fora dos planos do técnico Antionio Conte, que vem utilizando Azpilicueta na lateral direita, e decidiu retornar ao futebol russo.

Desde 2008 no Chelsea, Ivanovic chamou a atenção por conta do seu futebol consistente. O sérvio foi dono da lateral direita durante bom tempo e participou de maneira efetiva nas principais campanhas do clube, que resultaram em títulos como o da Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Aos 32 anos, Ivanovic assinou um contrato de dois anos e meio com o Zenit, tendo a opção de renovar por mais uma temporada. Segundo informações de veículos locais, o sérvio terá vencimentos de R$ 16,9 milhões por ano.

O ex-lateral direito do Chelsea voltará a atuar no futebol russo, onde se destacou e chamou a atenção de grandes clubes europeus. Entre 2006 e 2008 fez parte do elenco do Lokomotiv Moscou, e agora espera seguir conquistando títulos pelo Zenit, um dos principais clubes da Rússia.