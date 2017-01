Ídolo do Barcelona, Rivaldo registra foto com o trio MSN

O brasileiro Rivaldo marcou história com a camisa do Barcelona. Considerado um dos grandes ídolos da história recente do clube, o ex-meia-atacante – atualmente com 44 anos – esteve no time e aproveitou para registrar um momento especial: tirou uma foto com os grandes astros do elenco, os atacantes Messi, Suárez e Neymar.

“Obrigado pela recepção e carinho que todos os jogadores tiveram comigo hoje. Visca Barça!”, destacou o campeão mundial de 2002 com a Seleção Brasileira.

Rivaldo atuou no Barcelona entre 1997 e 2002, faturando dois títulos do Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Espanha e uma Copa do Rei. Jogando no clube espanhol, ele também foi o melhor jogador do mundo em 1999.