Iannone voa com a Suzuki e faz melhor tempo em segundo dia de testes

Andrea Iannone foi o mais rápido no segundo dia dos testes de pré-temporada da MotoGP que estão sendo realizados no circuito de Sepang, na Malásia. Cruzando a linha de chegada em 1miin59s452, o italiano da Suzuki fez 40 voltas durante a prática desta terça-feira, terminando à frente de Maverick Viñales, novo reforço da Yamaha, que completou sua melhor volta em 1min59s858.

Alvaro Bautista mais uma vez somou um bom resultado e assegurou a terceira colocação, com 2min00s218. Já o hexacampeão da MotoGP Valentino Rossi foi melhor do que o dia anterior e ficou com o quarto melhor tempo (2min00s254). O ex-companheiro do italiano, Jorge Lorenzo, agora na Ducati, também mostrou que vem se adaptando melhor à nova moto e terminou em oitavo lugar (2min00s484).

Enquanto isso Marc Márquez novamente não figurou nas primeiras colocações e teve de se contentar apenas com o décimo tempo, fechando sua melhor volta em 2min00s531. Seu companheiro de Honda, Dani Pedrosa, também não foi bem e ficou em 14º lugar (2min00s886).

Nesta quarta-feira os pilotos irão concluir os testes de pré-temporada da MotoGP na Malásia. Depois, eles terão mais testes no dia 15 de fevereiro, em Phillip Island, na Austrália, 8 de março em Jérez, na Espanha, 10 e 17 de março no Catar, onde também acontece o primeiro GP da temporada, no dia 26 do mesmo mês.