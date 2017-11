Grêmio vence Ponte Preta fora de casa com time alternativo

Com um jogador a menos durante boa parte do jogo, a Ponte Preta lutou até o final, mas não conseguiu evitar a derrota para o time alternativo do Grêmio por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo meia Ramiro.

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho alcança os 57 pontos, se mantendo entre no G4. Já a Ponte permanece com 35 pontos e cai para 19ª posição.

A Ponte Preta teve os retornos do atacante Emerson Sheik, do meia Danilo Barcelos e do volante Naldo. Os desfalques foram do atacante John Kleber, que sofreu um entorse no joelho direito, e do lateral-direito Nino Paraíba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o jovem Emerson atuou na direita.

O Grêmio utilizou uma equipe alternativa. Apenas três titulares iniciaram a partida: o goleiro Marcelo Grohe, o volante Michel e o meia Ramiro. O técnico Renato Portaluppi optou também por começar o duelo com três volantes (Cristian, Michel e Jailson) no meio de campo. Na extrema esquerda, o garoto Éverton recebeu oportunidade de sair jogando.

As duas equipes retornam a campo no domingo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 17h (de Brasília), o Grêmio recebe o Vitória, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida vai ocorrer na Serra Gaúcha devido ao show de uma banda de música pop que vai ocorrer na Arena do Grêmio no fim de semana. A Ponte Preta enfrenta o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 19h (de Brasília).

O JOGO – A Ponte Preta iniciou pressionando o Grêmio. Logo no primeiro minuto de jogo, após intensa troca de passes de primeira, Lucca tocou para Emerson Sheik que acionou Emerson pela direita. O lateral cruzou rasteiro para Naldo, no meio da área, concluir. Porém, o goleiro Marcelo Grohe defendeu.

Com o tempo, o Grêmio foi recuperando a posse de bola, fazendo a redonda rodar pelos pés dos jogadores gremistas. Aos 14 minutos, após cobrança de escanteio de Cristian, o centroavante Jael subiu sozinho e cabeceou para o chão. A bola quicou na frente da meta e saiu para tiro de meta. Aos 17 minutos, em jogada desleal o volante Fernando Bob afastou a bola para longe, mas não recolheu o pé atingindo as costas do meia Ramiro. Sem exitar, o árbitro Sandro Meira Ricci expulsou o jogador da Ponte Preta.

Em ataque pela esquerda, aos 27 minutos, Marcelo Oliveira acionou o garoto Éverton, que encarou a marcação, puxou a bola para o pé direito e concluiu forte rasteiro. O goleiro Aranha defendeu com tranquilidade.

Mesmo com um jogador a mais no campo, o Grêmio não jogou para o ataque. O time gaúcho mantinha a posse de bola, mas não conseguia furar a retranca da Ponte. Desfalcado, a Macaca apostava nos contra-ataques. Aos 41 minutos, após erro de passe do volante Cristian, o atacante Lucca foi acionado na direita e cruzou uma bola bem fechada no segundo poste, quase marcando direto. Contudo, a redonda saiu pela linha de fundo.

No fim da primeira etapa, a Ponte iniciou uma pressão. Em cobrança de escanteio, Danilo Barcelos cobrou fechado no primeiro poste. O lateral Léo Moura se agacha e a bola acerta a trave, quase que Danilo marcou um gol olímpico.

As duas equipes retornaram do vestiário sem alterações. Aos 3 minutos, a Ponte quase abriu o placar. O atacante Lucca recebeu na direita de ataque e cruzou direto no gol, surpreendendo o goleiro Marcelo Grohe, que defendeu em cima da minha. A bola ficou viva na área e, no rebote, Elton, na pequena área, finalizou. A redonda bate nos dois zagueiros, na trave e o arqueiro gremista afasta.

O Grêmio abriu o marcador no lance seguinte. O centroavante Jael encontrou Léo Moura pela direita, o lateral cruzou para a área, onde o baixinho Ramiro se jogou para cabecear e para balançar as redes no estádio Moisés Lucarelli. Com a vantagem numérica em campo e no placar, o Grêmio voltou a valorizar a posse de bola e rodar a redonda pelos pés dos jogadores gremistas, gastando o tempo. Aos 25 minutos, Éverton foi acionado pela esquerda e, em sua jogada tradicional, cortou para o meio e concluiu de direita. A bola subiu muito e saiu pela linha de fundo.

A Ponte Preta iniciou uma pressão a partir dos 27 minutos. Em cobrança de falta perto da área, o zagueiro Rodrigo bateu muito forte, obrigando o goleiro Marcelo Grohe a se jogar e espalmar a bola para escanteio.

Um minuto depois, Yago recebeu na área e finalizou, mas a bola subiu muito e passou por cima do gol, saindo para tiro de meta. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, Léo Gamalho, no primeiro toque na bola, cabeceou para baixo e Marcelo Grohe mandou para escanteio. Na cobrança, o zagueiro Rodrigo subiu mais alto e cabeceou com muita força no gol. Contudo, mais uma vez, o arqueiro gremista fez outra difícil defesa.

Aos 37 minutos, Léo Gamalho perdeu uma grande oportunidade de empatar. No lance, Lucca passou batido por Marcelo Oliveira, deixando o lateral-esquerdo no chão, e cruzou para a área. Com o gol quase totalmente aberto, Léo Gamalho deu um toque fraco. A bola passou por Marcelo Grohe, mas o zagueiro Bressan chegou a tempo para afastar.

Em contra-ataque pela direita, Éverton e Fernandinho tabelaram na entrada da área adversária, mas a conclusão de Fernandinho saiu muito alta, passando por cima da meta defendida pelo goleiro Aranha.

Aos 43 minutos, após cobrança de falta perto da área de Danilo Barcelos, o atacante Lucca subiu mais alto e desviou de cabeça. A bola passou perto da trave, mas saiu pela linha de fundo.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 GRÊMIO

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 08 de novembro de 2017, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Sandro Meira Ricci – SC (FIFA)

Assistentes: Kleber Lucio Gil – SC (FIFA) e Neuza Ines Back – SC (FIFA)

GOLS

Grêmio: Ramiro, aos 4 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS

Ponte Preta: Lucca, Rodrigo, Elton, Danilo

Grêmio: Bressan, Marcelo Oliveira, Fernandinho

CARTÃO VERMELHO

Ponte Preta: Fernando Bob

PONTE PRETA: Aranha; Emerson (Felipe Saraiva), Yago, Rodrigo e Jeferson; Fernando Bob, Naldo (Léo Arthur), Elton (Léo Gamalho), Lucca, Danilo Barcelos; Emerson Sheik.

Técnico: Eduardo Baptista

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Rafael Thyere e Marcelo Oliveira; Cristian, Michel, Jailson (Fernandinho); Ramiro e Éverton; Jael (Beto Da Silva) (Leonardo).

Técnico: Renato Portaluppi