Grêmio vence de virada e encerra sina na Libertadores

Na Arena, o Grêmio venceu o Godoy Cruz-ARG por 2 a 1 de virada e garantiu classificação para as quartas de finais da Copa Libertadores. Os dois gols gremistas foram marcados pelo atacante Pedro Rocha. Na soma de resultados, o Tricolor fez 3 a 1 na equipe argentina. Com isso, o time gaúcho quebrou a sina que tinha desde 2011, de não conseguir passar das oitavas de final do torneio continental.

Para o jogo da noite, o técnico Renato Portaluppi optou por colocar o experiente volante Maicon fazendo dupla com Michel no meio de campo. Assim, o garoto Arthur iniciou a partida no banco de reservas. Na lateral direita, Edílson foi vetado pelo Departamento Médico gremista e Léo Moura seguiu na posição.

O JOGO

A partida começou muito disputada no meio de campo com as duas equipes marcando forte e sem deixar espaços. A primeira tentativa de finalização foi do Grêmio com o volante Michel. O jogador arriscou de longe sem perigo ao gol defendido pelo estreante Burián.

Em seguida, o Godoy Cruz-ARG iniciou uma pressão. Em boa chegada, o time argentino deu um susto no torcedor gremista. O atacante Juan Garro recebeu a bola nas costas do lateral esquerdo Bruno Cortez e dentro da área ajeitou para finalizar forte de canhota. O goleiro Marcelo Grohe fez a primeira aparição, defendendo a conclusão do jogador.

Em cobrança de escanteio de Giménez, o volante Michel cabeceou contra e Marcelo Grohe teve que espalmar a bola para frente. Na sobra, Bruno Cortez afastou o perigo da área tricolor.

Aos 13 minutos de jogo, o Godoy Cruz-ARG abriu o placar. O atacante Javier Correa recebeu no meio de campo e com a bola quicando bateu de primeira, encobrindo o goleiro Marcelo Grohe, que estava adiantado.

O Grêmio foi para o ataque. Aos 16 minutos, Luan recebeu a bola na entrada da área e ajeitou o corpo para chutar. A bola rasteira explodiu na trave esquerda de ataque gremista. Um minuto depois, o time gaúcho chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado, pois o auxiliar já marcava o impedimento.

O empate gremista veio aos 28 minutos com Pedro Rocha. Após Luan fazer um cruzamento na primeira trave, o goleiro Burián falhou na defesa da bola que foi quicando para o gol. A redonda bateu no peito do arqueiro e sobrou para o atacante Lucas Barrios, que dominou e achou Pedro Rocha no meio da área. O camisa 32 do Grêmio completou para o fundo das redes deixando tudo igual na Arena.

Aos 39 minutos, os jogadores gremistas marcaram alto a saída de bola da equipe argentina e recuperou a bola. Quase na meia lua da grande área, Luan ajeitou o corpo e bateu colocado, mas o goleiro Burián defendeu com tranquilidade no alto.

Antes do encerramento da primeira etapa, o Grêmio ainda acertou o travessão com um chute do atacante Lucas Barrios, contudo o lance já estava sendo anulado pela arbitragem, pois o jogador estava em posição irregular.

SEGUNDO TEMPO

As duas equipes retornaram do vestiário para o gramado sem mudanças nos times que iniciaram a partida. A primeira finalização do segundo tempo foi do time visitante, Angileri carregou a bola pela esquerda de ataque e chutou cruzado, mas a finalização saiu pela linha de fundo, sem perigo.

Aos 4 minutos, Luan puxou contra-ataque rápido, tocou para Pedro Rocha, que invadiu a área e chutou cruzado para dentro da pequena área. O lateral Angileri tentou afastar e quase marcou contra, mas a bola passou por cima da meta.

O Godoy começou a pressionar mais o Grêmio, mas em um contra-ataque mortal, o Imortal marcou o segundo gol. No lance, o zagueiro Pedro Geromel se adiantou, recuperou a bola e iniciou o contra-golpe. No meio de campo, ele tocou para Luan seguir a jogada. O camisa 7 gremista carregou a redonda e encontrou Barrios entrando pela direita da área. O centroavante dominou e chutou cruzado, a bola explodiu na trave. No robete, Pedro Rocha apareceu para empurrar para o fundo das redes.

O terceiro gol quase veio aos 22 minutos. Após cobrança de lateral de Bruno Cortez, o centroavante Barrios ajeitou para Maicon chegar chutando. A bola passou perto da trave esquerda de defesa do time argentino.

Com a vantagem no placar, o Grêmio começou a administrar mais o resultado, tocando bastante a bola e sem se arriscar muito no ataque. Com o time gaúcho focado em na defesa, a equipe argentina não conseguia avançar e criar chances perigosas.

Ao apagar das luzes, o volante Michel fez falta na entrada da área e recebeu o segundo cartão amarelo, consequentemente foi expulso.

Nas quartas de finais, o Grêmio encara o vencedor do duelo entre Botafogo e Nacional-URU, que ocorre nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Olímpico Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 GODOY CRUZ-ARG

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data: 09 de agosto de 2017, domingo

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Enrique Cáceres (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Juan Zorrilla (PAR)

Cartões amarelos: Grêmio: Michel (x2), Maicon, Fernandinho. Godoy Cruz-ARG: Abecasis, Galeano, Henríquez, Olivares

Cartão vermelho: Grêmio: Michel

Público: 38.797 (36.204 pagantes)

Renda: R$ 1.543.736,00

GOLS

GRÊMIO: Pedro Rocha, aos 28 minutos do primeiro tempo; aos 13 minutos do segundo tempo

GODOY CRUZ-ARG: Javier Giménez, aos 13 minutos do primeiro tempo

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Maicon (Arthur), Michel, Ramiro (Fernandinho), Luan, Pedro Rocha (Marcelo Oliveira); Lucas Barrios

Técnico: Renato Portaluppi

GODOY CRUZ-ARG: Burián; Abecasis, Galeano, Olivares e Angileri; Rodríguez (Augustin Verdugo), Henríquez (Facundo Silva), Giménez e Garro (Ángel González); Correa e Morro Garcia.

Técnico: Maurício Larriera