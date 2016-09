Grêmio e Fluminense duelam em choque de tricolores que sonham com o G4

Rodrigo Rodrigues/Grêmio FBPA

Duas equipes que ainda sonham com o G-4 do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo (18), na Arena do Grêmio. Ambas vêm de derrota, sendo que os gaúchos estão há mais tempo sem vencer na Série A. Com a mesma pontuação, 37 pontos, quem levar a melhor pode voltar a mirar o grupo de classificação para a Libertadores.

No Grêmio, o clima é de tensão pela sequência negativa. A equipe venceu somente uma partida no returno e se afastou do G-4. A derrota para a Ponte Preta culminou na saída do técnico Roger Machado. Neste fim de semana, James Freitas vai comandar o time de forma interina.

Para o confronto contra o Fluminense, o comandante gremista tem vários problemas para escalar a equipe. Bolaños, Negueba e Everton, com problemas físicos, estão fora. Com isso, Guilherme virou o favorito para ocupar a vaga no ataque. Por outro lado, os volantes Maicon e Moisés voltaram aos treinos e devem reforçar os gaúchos.

Já pelo lado do Fluminense, a derrota em casa para a Chapecoense foi uma ducha de água fria para a equipe. A torcida não perdoou o técnico Levir Culpi, considerado o vilão do revés em Édson Passos. O meia Gustavo Scarpa preferiu focar na partida do fim de semana a lamentar o resultado negativo.

“Agora não podemos abaixar a cabeça, pois conseguimos um grande resultado contra o Atlético-MG, mas vacilamos contra a Chapecoense. Agora é levantar a cabeça para jogar contra o Grêmio e tentar um resultado positivo”, disse o camisa 40.

Em termos de escalação, Levir Culpi tem uma dúvida. O lateral esquerdo William Matheus saiu de campo com problema físico e Ayrton pode ocupar sua vaga. No restante, Douglas está suspenso e deve dar lugar a Pierre. Já na frente, Wellington volta de suspensão e está confirmado. Com isso, Marquinho deve voltar a ser opção no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FLUMINENSE

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 18 de setembro de 2016, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Edson Antonio de Sousa (GO)

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Walace, Pedro Rocha, Douglas e Luan; Guilherme (Ramiro). Técnico: James Freitas (interino)

FLUMINENSE: Julio Cesar, Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus (Ayrton); Pierre, Cícero e Gustavo Scarpa; Marco Júnior, Wellington e Magno Alves. Técnico: Levir Culpi