Goleada põe o Flamengo perto da vaga nas semifinais da Taça Guanabara

O Flamengo segue com campanha impecável no Campeonato Carioca. Neste sábado (4), os rubro-negros golearam por 4 x 0 o Nova Iguaçu, em Moça Bonita. Com o resultado, os flamenguistas chegaram a nove pontos no Grupo B e podem garantir classificação para as semifinais da Taça Guanabara na próxima rodada. Já a equipe da Baixada Fluminense, com apenas dois, está eliminada.

A equipe da Gávea foi superior durante os 90 minutos e não teve trabalho em construir o resultado. No primeiro tempo, Mancuello no início e Guerrero no fim marcaram. Na etapa final, os mesmos jogadores deram números finais ao confronto.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Botafogo, no domingo, no Engenhão. No dia anterior, o Nova Iguaçu vai encarar o Madureira, em Conselheiro Galvão.

Flamengo vence a terceira em três jogos pelo Campeonato Carioca.

O jogo

O Flamengo, desde os primeiros minutos, pressionou o Nova Iguaçu em busca do gol. Logo com dois minutos, os rubro-negros assustaram em cabeceio de Gabriel que parou na zaga adversária. Só que depois da chance inicial, os flamenguistas passaram a ter dificuldade para chegar com perigo. Mesmo assim, a equipe da Baixada Fluminense pouco incomodava.

Somente aos 19 minutos, os rubro-negros chegaram ao gol em Moça Bonita. Trauco cruzou rasteiro, Guerrero furou, mas acabou deixando a bola para Mancuello apenas tocar para a rede.

Mesmo após o gol, o Flamengo seguiu melhor em campo e quase ampliou aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio, Rafael Vaz cabeceou na rede pelo lado de fora. O Nova Iguaçu só começou a equilibrar o confronto depois do susto. No entanto, a equipe da Baixada continuava com problemas para criar boas chances de empatar.

O jogo só voltou a ter emoção nos minutos finais, quando o Flamengo voltou a pressionar. Os rubro-negros marcaram o segundo aos 45 minutos quando Pará cruzou para Guerrero cabecear para a rede. Assim, os flamenguistas foram para o intervalo com vantagem tranquila no placar.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com a mesma disposição da etapa inicial e não demorou para marcar o terceiro. Aos 11 minutos, Mancuello acertou chute de fora da área no ângulo, sem chance para Jefferson.

O novo revés foi sentido pelo Nova Iguaçu, que mostrou abatimento e viu os rubro-negros quase chegarem a mais um gol aos 17 minutos. Novamente Mancuello arriscou de longe, mas desta vez Jefferson fez a defesa. Só que aos 29 não teve jeito. Leandro Damião foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Paolo Guerrero cobrou com categoria para fazer o quarto em Moça Bonita.

Com a vitória garantida, o Flamengo diminuiu o ritmo da partida. O Nova Iguaçu já sem mostrar força, preferiu não sair de campo com um placar mais dilatado e apenas olhou os rubro-negros trocarem passes até o apito final.

NOVA IGUAÇU 0 X 4 FLAMENGO

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 4 de fevereiro de 2017 (Sábado)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Antônio Silva dos Santos (RJ)

Assistentes: Diogo Carvalho Silva (RJ) e Carlos Henrique Lima (RJ)

Renda: R$ 212.375,00

Público: 6.134 pagantes

Cartões amarelos: Raphael Azevedo e Murilo Henrique (Nova Iguaçu); Rafael Vaz (Flamengo)

GOLS: Mancuello, aos 19; e Guerrero, aos 45 minutos do primeiro tempo; Mancuello, aos 11; e Guerrero, aos 29 minutos da etapa final.

NOVA IGUAÇU: Jefferson, Yan (Marlon), Raphael Azevedo, Murilo Henrique e Lucas; Iuri Pimentel, Paulo Henrique, Caio Cezar e Wescley (Ratinho); Renan Silva (Vinícius) e Adriano. Técnico: Edson Souza

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão (Cuéllar), Adryan (Marcelo Cirino), Gabriel (Leandro Damião) e Federico Mancuello; Paolo Guerrero. Técnico: Zé Ricardo