Galo vence o Vitória e segue na caça ao líder

O Galo confirmou o favoritismo por jogar em casa e bateu o Vitória, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Fred (duas vezes), para o alvinegro, e Kanu para o rubro-negro, a equipe mineira chega aos 42 pontos e segue em busca do líder Palmeiras. Já o time baiano ainda luta na parte inferior, com 26 pontos.

Nem mesmo o grande número de desfalques atrapalhou o Galo na caminhada. O time de Marcelo Oliveira sofre bastante com contusões, já são oito atletas no departamento médico, além de jogadores que ainda não se reapresentaram após a rodada de jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo.

Quem acreditou que o Atlético teria facilidade na partida se enganou. O Vitória foi um forte adversário e não se rendeu na partida. No primeiro tempo a equipe investiu mais em se manter defensivo e buscar os contra-ataques. O gol de Fred na etapa inicial, no entanto, mudou a estratégia da equipe visitante. Na volta para o segundo tempo, o rubro-negro baiano até assustou o Galo, com o empate em gol de Kanu, mas rapidamente Fred voltou a marcar para garantir o triunfo.

Agora o Galo se prepara para enfrentar o Fluminense, partida que será realizada na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), em Edson Passos. O Vitória, por outro lado, não tem tempo de se lamentar e já enfrenta, no próximo sábado, o Flamengo, no Barradão.

Fred tenta, tenta e consegue: 1 a 0 no primeiro tempo

Nos primeiros minutos de jogo o Vitória não mostrava força suficiente para conseguir agredir o Atlético jogando em Belo Horizonte. O time de Vagner Mancini esperava o Galo no seu campo de defesa e vivia a expectativa de surpreender a defesa alvinegra em algum momento.

Isso ficou claro aos seis minutos de jogo. O Vitória teve duas oportunidades, com Marinho e Cárdenas, mas a bola morreu sem encontrar um atleta baiano.

Aos 10, em contra-ataque rápido puxado por Maicosuel, o Atlético mostrou que não suportaria qualquer tipo de agressão do Vitória. Em jogada muito veloz, Carlos César fez o cruzamento pela direita e encontrou Robinho na área, que subiu muito, e finalizou próximo ao travessão.

Aos 16, um dos lances mais inacreditáveis do futebol brasileiro em 2016. O meia Robinho recebeu a bola na área, levantou a cabeça e colocou o atacante Fred em ótimas condições de fazer o gol, mas o camisa 99, sem goleiro, chutou no travessão.

No lance seguinte, uma situação de jogo que demonstrou o desenho tático de boa parte do primeiro tempo no Independência. O Vitória tentou acuar o Atlético em seu campo de defesa, mas Carlos César recuperou a bola e puxou o contra-ataque. Na sequência, Carlos Eduardo encontrou novamente Fred, que finalizou mais uma vez mal e não conseguiu abrir o placar.

Após os 30 minutos, o Vitória começou a gostar mais do jogo

Aproveitando que o Atlético relaxou na frequência no ataque e já não tinha o mesmo fôlego que no início do jogo, o time baiano chegou com mais habilidade, mas pouco conseguiu finalizar de forma criativa. No entanto, já demostrava mais capacidade dentro do duelo.

O minuto 36 talvez tenha sido o minuto mais emocionante do jogo. O atacante Marinho recebeu a bola sozinho em condições e ficou cara a cara com Giovanni. Ele tentou encobrir o arqueiro alvinegro, mas não contava com o reflexo do goleiro que ficou com a bola. Na sequência do lance, Maicosuel recebeu a bola na ponta direita, mas não colocou em condições para algum companheiro na área.

Aos 40, em contra-ataque rápido do Galo, Carlos Eduardo, em velocidade, tentou colocar Fred na cara do gol, mas a bola foi muito forte e o atacante não alcançou.

Aos 45, depois de várias tentativas, o atacante Fred não perdoou. Ele recebeu a redonda da esquerda, em jogada de Carlos Eduardo, que vinha sendo criticado pela torcida. Fred finalizou no canto e balançou as redes, dando números iniciais ao jogo.

Susto, mas Galo leva a melhor

O Vitória voltou para o segundo tempo buscando o prejuízo. Com o gol sofrido no final da primeira etapa, a equipe baiana tentou se arriscar ao ataque nos primeiros minutos. O time rubro-negro teve três escanteios seguidos, mas não conseguiu aproveitar nenhum.

O Atlético, entretanto, observou que o Vitória buscava o jogo e começou a tentar os contra-ataques. Agora, porém, tinha contrapeso, pois além de Maicosuel correndo por uma ponta, tinha Clayton pela outra – substituindo o criticado Carlos Eduardo.

Aos 11, um lance que mostrou isso: o Vitória se arriscando, tentando alguma coisa no ataque, e o contra-ataque rápido do Galo.

Aos 13, no entanto, o Vitória buscou o empate. Após cruzamento na área, Kanu subiu mais que todo mundo, dividiu a bola com Giovanni e colocou no fundo das redes. A zaga atleticana ficou reclamando de falta no arqueiro, mas o árbitro entendeu que o lance foi correto e validou.

Aos 17, o Galo, no entanto, mostrou que é o dono do Horto. Depois de três tentativas, após cruzamento na área, dominou a bola no peito, e afundou as redes: 2 a 1.

Com os gols do segundo tempo, a partida ganhou emoção. O Vitória acreditando que poderia sair apenas com um ponto de Belo Horizonte, já o Atlético não aceitando a situação e buscando mais vantagem no placar.

Aos 25, Fred mais um vez participou do inacreditável do futebol. Ele recebeu a bola na pequena área, sem goleiro, mais uma vez, a segunda no jogo, e novamente mandou a bola na trave. O jogador ficou lamentando a situação.

Os minutos restantes foram emocionantes. O Atlético se defendia, entendendo que o resultado era satisfatório e o time baiano acreditando no resultado. O técnico atleticano lançou um volante na vaga de Maicosuel e perdeu força ofensiva. Atento a isso, Vagner Mancini colocou mais um homem de frente, mas pouco adiantou.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 VITÓRIA

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 7 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leison Peng Martins (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

Cartões Amarelos: Marcelo, aos 37 do primeiro tempo, Fernando, aos 39, Alípio, aos 19 do segundo tempo, Diogo Mateus, aos 19 do segundo tempo, Ramon, aos 29 do segundo tempo (Vitória); Edcarlos, aos 32 do segundo tempo, Clayton, aos 48 do segundo tempo (Atlético-MG)

Gols: Fred, aos 45 do primeiro tempo e aos 17 do segundo tempo (Atlético-MG), Kanu, aos 14 do segundo tempo (Vitória)

ATLÉTICO-MG: Giovanni, Carlos César, Gabriel, Edcarlos, Fábio Santos, Rafael Carioca, Lucas Cândido, Robinho, Carlos Eduardo (Clayton), Maicosuel (Yago) e Fred.

Técnico: Marcelo Oliveira.

VITÓRIA: Fernando Miguel; Diogo Mateus (Euller), Ramon, Kanu e Diego Renan; Amaral, Marcelo e Cárdenas; Ramallo (Serginho), Marinho e David (Alípio).

Técnico: Vagner Mancini.