Furacão estreia na Libertadores com vitória sobre o Millonarios

Foi no sufoco, mas o Atlético Paranaense começou bem sua caminhada na Libertadores da América ao bater o Millonarios, da Colômbia, por 1 a 0, na Arena da Baixada. Com o resultado, o Furacão precisa de um empate para passar para a próxima fase preliminar da competição na busca por um lugar na fase de grupos.

Em uma partida complicada, o Rubro-Negro conseguiu abrir o placar apenas na segunda etapa, com Grafite, que cobrou com perfeição pênalti sofrido por Pablo, aos nove minutos. Foi o primeiro gol do atacante no novo clube.

As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, dia 8 de fevereiro, no El Capín, em Bogotá, na Colômbia.

O jogo

O torcedor mostrou que entrou no clima de Libertadores logo de cara ao continuar cantando o hino nacional mesmo depois que a execução foi interrompida. Com a bola rolando, os colombianos foram para cima, mas que assustou primeiro foi o Furacão, aos quatro minutos, em cruzamento de Gedoz para Pablo testar para fora, com perigo. Aos oito minutos, Grafite dominou a primeira bola com liberdade, mas em posição de impedimento.

Aos poucos o Furacão começava a tentar encaixar seu jogo. Aos 13 minutos, Wanderson subiu mais do que a zaga colombiana e cabeceou pela linha de fundo. A resposta veio aos 18 minutos, com Nuñez, que abriu espaço para o chute e praticamente recuou para a defesa de Weverton. Mais um cruzamento para a área do Millonarios, aos 25 minutos, na medida para Paulo André, que errou o tempo da bola e perdeu grande chance.

Os visitantes marcavam forte e ainda levavam perigo em ataques rápidos pelas pontas. Aos 30 minutos, sem conseguir entrar na defesa, Cryzan chutou de longe, a bola desviou na zaga e quase matou o goleiro. O Rubro-Negro tocava a bola sem conseguir criar as jogadas de ataque. Confusão na meia-a colombiana, Pablo pegou a sobra e arrematou torto, para fora.

Depois do intervalo, o Atlético retornou com o meia Carlos Alberto, estreante, no lugar de Cryzan. Porém, mais uma vez foi o Millonarios que começou com maior posse de bola, tentando iniciar uma pressão. Mas, aos sete minutos, Pablo foi derrubado por Franco na área e a arbitragem confirmou a penalidade. Na cobrança, Grafite balançou as redes para fazer seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

Lesionado, Lucho Gonzalez saiu para a entrada de Matheus Rosseto. O time colombiano tentou acelerar o jogo novamente, mas o Furacão estava bem postado na defesa, esperando para contra-atacar. Aos 24 minutos, Nuñez cobrou falta em jogada ensaiada, mas a bola passou por todo mundo na área.

Grande jogada entre Nuñez e Dominguez, aos 30 minutos, terminado com um chute que acertou o pé da trave. O Atlético já passava por algum sufoco para tentar segurar a vitória na Arena. Aos 38 minutos, Nuñez chegou pela lateral, cruzou fechado e Wanderson cortou. Lida tabela entre Carlos Alberto e Grafite, mas Franco apareceu no caminho para acabar com a festa. Aos 43 minutos, Carlos Alberto lançou, Sidcley soltou o pé e Vikonis salvou, impedindo uma vantagem maior dos brasileiros.

ATLÉTICO-PR 1 x 0 MILLONARIOS

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 1º de fevereiro de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: German Delfino (Argentina)

Assistentes: Gustavo Rosse e Lucas Germanotta (ambos da Argentina)

Cartões amarelos : Felipe Gedoz, Pablo, Carlos Alberto, Grafite e Otávio (Atlético-PR); Dominguez, Duque, Cadavid, Arango e Palacios (Millonarios)

Gol

ATLÉTICO-PR: Grafite, aos 09 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio e Lucho (Matheus Rosseto); Pablo, Felipe Gedoz (Léo) e Cryzan (Carlos Alberto); Grafite.

Técnico: Paulo Autuori

MILLONARIOS: Vikonis; Palacios, Cadavid, Franco e Machado; Dominguez, Duque (Gutierrez) e Rojas; Nunez, Del Valle e Quiñonez (David Silva)(Arango)

Técnico: Miguel Ángel Russo