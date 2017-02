Fora do planos para o Paulistão, Vecchio deve sair do Santos

O meia Emiliano Vecchio não deve permanecer no Santos em 2017. Sem espaço no elenco atual, o argentino ficou fora até do amistoso contra o Kenitra, no último sábado, no Pacaembu, e não deve aparecer na lista de inscritos para o Campeonato Paulista.

Como o contrato com o jogador vai até dezembro de 2019, a diretoria santista pretende emprestá-lo para outras equipes. Recentemente, o meia foi procurado pelo Unión Española, do Chile, e chegou até a falar sobre a possível negociação em uma rede social. Além disso, seus representantes estão aguardando uma proposta de um clube chinês nos próximos dias.

Contratado no meio do ano passado após passagem pelo futebol do Qatar, Vecchio estreou com a camisa do Santos em julho, em jogo contra a Ponte Preta. De lá pra cá, foram dez jogos no segundo semestre e nenhum gol marcado.

Após receber algumas oportunidades em 2016, o meia acabou perdendo espaço até mesmo para Thaciano, que foi promovido recentemente do time B e participou do amistoso contra o Kenitra.

A comissão técnica entende que o clube já bem servido de meias, com Lucas Lima, Vitor Bueno, Rafael Longuine, Jean Mota, Léo Cittadini, Matheus Oliveira, Serginho, Yan e Thaciano. Isso sem contar os volantes Renato, Yuri, Thiago Maia e Leandro Donizete.