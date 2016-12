Follmann recebe visita de ex-companheiro Ramiro, do Grêmio

Jackson Folmann contou com uma visita especial no hospital de Chapecó. Ainda internado depois de sobreviver ao acidente envolvendo a delegação da Chapecoense, no dia 29 de novembro, o goleiro recebeu em seu quarto o meia Ramiro, seu ex-companheiro no Grêmio.

Ramiro e Folmann atuaram junto no Tricolor gaúcho entre 2013 e 2015. Depois disso, o arqueiro passou por alguns clubes, até chegar à Chape, neste ano. Outro amigo dos dois também participou do encontro.

A divulgação da visita foi feita pelo próprio jogador gremista, que postou uma foto ao lado dos amigos. Ramiro ainda exaltou a amizade com Follmann e disse o quanto estava alegre em poder ver o “irmão” com vida.

“Meu maior presente de natal foi ter você ao meu lado irmão. Ver esse sorriso contagiante e essa força de vontade não tem preço. Tu sabe que a minha admiração e o meu amor por ti é imenso! Eterno amigo/irmão, conta comigo sempre, te amo”, apontou o atleta do Grêmio, através da publicação.

Dos quatro brasileiros que sobreviveram à queda do avião da LaMia, Follmann é o único que segue hospitalizado. Apesar de não correr nenhum risco de vida, ele ainda terá que passar por procedimentos ortopédicos no tornozelo esquerdo e na perna direita, que teve parte amputada e receberá um prótese, em São Paulo-SP, mas sem data definida. Os atletas Neto e Alan Ruschel, assim como o radialista Rafael Henzel, já receberam alta e poderão passar o natal em casa, ao lado de suas respectivas famílias.