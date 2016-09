Fluminense vence o Grêmio em Porto Alegre e se aproxima do G4

O Fluminense mostrou que segue na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro ao derrotar por 1 x 0 o Grêmio, neste domingo (18), em Porto Alegre. Com o resultado, os cariocas chegaram a 40 pontos e chegaram a sexta posição. Já os gaúchos seguem com 37 e caíram ainda mais na classificação. O Grêmio teve mais posse de bola durante os 90 minutos, mas foi pouco efetivo no ataque. Já o Fluminense foi o oposto e chegou a vitória com gol ainda no primeiro tempo, de Gustavo Scarpa.

Na próxima rodada, o Fluminense vai atuar novamente fora de casa, desta vez contra o Corinthians, em São Paulo, no domingo. No mesmo dia, o Grêmio vai receber a Chapecoense, mais uma vez em sua casa.

O jogo – O Grêmio começou melhor a partida e tentou pressionar os cariocas. No entanto, os gaúchos tinham dificuldade na criação de jogadas e só conseguiam as finalizações em chutes de longa distância. A primeira boa chance dos donos da casa aconteceu aos 13 minutos, quando Pedro Rocha tentou cruzar, mas quase acertou o gol. O goleiro Julio Cesar estava atento para fazer a defesa.

O panorama da partida seguia o mesmo, com o Grêmio tendo o domínio da posse de bola, mas sem levar perigo. O Fluminense não conseguia armar nenhuma jogada, pois parava na marcação dos donos da casa ainda em seu campo de defesa.

No entanto, na primeira vez que chegou com qualidade ao ataque, o Fluminense abriu o placar, aos 39 minutos. Cícero lançou Gustavo Scarpa na intermediária. O meia carregou a bola até a entrada da área antes de finalizar no canto direito de Marcelo Grohe para colocar os cariocas à frente no intervalo.

No segundo tempo, o Grêmio tentou ser mais agressivo e criou sua primeira boa chance logo aos três minutos, em chute de Luan que parou em boa defesa de Julio Cesar. Só que após isso, os gaúchos novamente repetiram os erros da etapa inicial.

O Fluminense passou a aproveitar os espaços dados pelos donos da casa para avançar com perigo. Aos 14 minutos, Marcos Júnior tabelou com Gustavo Scarpa e finalizou para grande defesa de Marcelo Grohe. O Grêmio só voltou a assustar aos 22, em falta cobrada por Douglas que passou a todos e quase foi para a rede.

Com o passar do tempo, os gremistas ficavam mais nervosos e erravam mais. O Fluminense quase se aproveitou disso as 38 minutos, quando Gustavo Scarpa cobrou falta rápida e deixou Marquinho livre para marcar. No entanto, o meia chutou mal, por cima do travessão.

Nos minutos finais, o Grêmio tentou uma pressão, mas viu os visitantes administrarem bem a posse de bola para sair da Arena com a vitória.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 FLUMINENSE

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 18 de setembro de 2016, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Edson Antonio de Sousa (GO)

Renda: R$ 383.000,00

Público: 12.136 pagantes

Cartões amarelos: Edilson, Pedro Geromel, Kanemann e Maicon (Grêmio); Henrique Dourado, Pierre e Wellington Silva (Fluminense)

Gol: Gustavo Scarpa, aos 39 minutos do primeiro tempo

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Walace, Ramiro (Henrique Almeida) e Douglas (Batista); Pedro Rocha (Guilherme) e Luan. Técnico: James Freitas (interino)

FLUMINENSE: Julio Cesar, Wellington Silva, Gum, Henrique e Giovanni; Pierre, Cícero e Gustavo Scarpa; Marco Júnior (Richarlison), Wellington (Edson) e Henrique Dourado (Marquinho). Técnico: Levir Culpi