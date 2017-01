Flamenguistas recepcionam Rômulo, novo reforço do time na temporada

Os termômetros do Rio de Janeiro chegaram aos 32 graus na manhã deste domingo (15), mas um bom número de torcedores do Flamengo não quis saber de praia e foi ao aeroporto do Galeão recepcionar o volante Rômulo. Uma das principais contratações do time da Gávea para a temporada, o jogador tirou foto com fãs, atendeu a alguns pedidos de autógrafos, mas não quis falar com a imprensa.

Logo que apareceu no saguão, depois de deixar a zona de embarque, o tumulto já se formou e o atleta teve que ser cercado por seguranças. Depois de retribuir o carinho de alguns dos rubro-negros, ele se dirigiu diretamente para uma van com destino ao Ninho do Urubu.

Já no Centro de Treinamentos do Fla, o meio-campista passará por exames e terá um primeiro contato com seus futuros companheiros, que estão concentrados. A apresentação oficial não tem data marcada, mas deve acontecer até quarta-feira.

Aos 26 anos, Rômulo chegou em definitivo ao Flamengo depois de uma negociação arrastada com o Spartak de Moscou. Antes de ir à Rússia, onde ficou por cinco temporadas, o atleta, que passou pelas categorias de base do Vasco, teve uma passagem de destaque pelo elenco profissional cruz-maltino.