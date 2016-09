Flamengo vence a Ponte Preta com gol nos minutos final

O Flamengo segue em sua caminhada na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, a equipe rubro-negra derrotou a Ponte Preta por 2 a 1.

Fernandinho, aos 44 minutos do segundo tempo marcou o gol que garantiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Flamengo chegar aos 43 pontos ganhos e seguir na segunda posição, com três pontos a menos do que o líder Palmeiras. A Ponte Preta segue com 34 pontos ganhos, na sétima colocação.

O Flamengo começou melhor e saiu na frente com um gol de Gabriel. A Ponte reagiu e se aproveitou da acomodação do adversário para empatar no segundo tempo com William Pottker. Sem alternativa, o rubro-negro partiu para o ataque e conseguiu com Fernandinho o gol que o manteve na briga pela primeira posição.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Vitória, em Salvador. Já a Ponte Preta recebe o América-MG, em Campinas.

O jogo – Diante de um grande e entusiasmado público, o Flamengo começou a partida de uma forma mais agressiva. Os jogadores da Ponte Preta mostravam irritação já nos primeiros minutos com as marcações do árbitro alagoano. Aos seis minutos, Diego levantou na área, o goleiro Aranha hesitou ao sair para cortar o lançamento, mas zaga paulista aliviou o perigo.

O rubro-negro carioca pressionava, utilizando principalmente Gabriel e Everton que caíram pelos lados da campo para procurar espaços na defesa da equipe campineira.

Aos 13 minutos, o Flamengo marcou o primeiro gol. Após cobrança de escanteio, Leandro Damião cabeceou, Aranha defendeu parcialmente e Gabriel entrou rápido e empurrou a bola para as redes.

A Ponte tentou partir para o ataque e, aos 20 minutos, Douglas Grolli cabeceou de forma perigosa, mas o assistente, de forma equivocada, assinalou impedimento do jogador da equipe paulista.

Três minutos depois, Gabriel arrancou pela direita e cruzou para Everton que, livre na área, cabeceou para fora, desperdiçando a chance de ampliar o marcador.

A Ponte Preta desperdiçou sua primeira grande oportunidade aos 25 minutos. Após cobrança de falta, a bola sobrou para Thiago Galhardo que, livre, na pequena área, desviou para fora. O time dirigido por Nelsinho Baptista seguiu pressionando e perdeu outra chance aos 32 minutos. Thiago Galhardo fez ótimo lançamento para Rhayner que invadiu a área e chutou nas redes, pelo lado de fora. Três minutos depois foi a vez de Roger desperdiçar outra boa oportunidade, ao não conseguir concluir, quando estava livre na grande área.

O Flamengo até começou bem, mas depois de abrir vantagem, não conseguiu mais se encontrar em campo e permitiu que o adversário criasse várias chances para empatar.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com Marcelo Cirino no lugar de Gabriel que sofreu uma indisposição e precisou ser substituído. O primeiro momento de perigo foi criado pela Ponte Preta. Clayson arrancou pela esquerda, se livrou de dois marcadores, mas demorou a concluir e acabou desarmado por Márcio Araújo.

O ritmo do jogo caiu bastante no início do segundo tempo, porque o Flamengo apenas se preocupava em administrar a vantagem, enquanto a Ponte Preta tentava, mas não conseguia mais pressionar o adversário em busca do gol de empate. Depois de colocar Potker em campo, o técnico Eduardo Baptista trocou o volante João Vítor pelo meia-atacante Felipe Azevedo.

Aos 21 minutos, a Ponte Preta marcou o gol do empate. Após lançamento do goleiro Aranha, Potker ganha da zaga rubro-negra na corrida e manda uma bomba, sem chances de defesa para Alex Muralha.

Insatisfeito com a apatia da sua equipe, o técnico Zé Ricardo decidiu trocar o volante Márcio Araújo pelo meia Mancuello. Em sua primeira participação, Mancuello se aproximou da área e bateu, mas a bola saiu fraca, sem problemas para a defesa de Aranha.

Já o técnico da Ponte Preta decidiu segurar um pouco mais a sua equipe e trocou o meia Rhayner pelo volante Abuda. O Flamengo não contava com o meia Diego em noite inspirada, o que prejudicava a criação de jogadas de ataque por parte da equipe carioca. Só aos 32 minutos é que Diego apareceu em chute forte que Aranha espalmou para escanteio. Logo depois, Mancuello chutou colocado e Fábio Ferreira conseguiu salvar quando Aranha já estava batido. A resposta da Macaca veio em cruzamento de Clayson que quase encobriu o goleiro Alex Muralha, mas a bola saiu.

O Flamengo partiu para buscar o gol da vitória e aos 41 minutos, após cobrança de escanteio, Fernandinho tocou e Diego chegou atrasado para concluir na pequena área. A Ponte Preta atuava com praticamente dez jogadores. O meia Thiago Galhardo sentiu um problema no tornozelo direito e ficou fazendo número em campo, facilitando as ações do adversário.

Aos 44 minutos, o Flamengo desempatou através de Fernandinho. O atacante aproveitou o rebote do goleiro Aranha após conclusão de Diego e garantiu mais uma vitória do rubro-negro carioca.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-RJ 2 X 1 PONTE PRETA-SP

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Data: 7 de setembro de 2016 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

Cartões Amarelos: Leandro Damião(Fla);Clayson, Reinaldo, Thiago Galhardo(PP)

Gols:

FLAMENGO: Gabriel, aos 13 minutos do primeiro tempo e Fernandinho aos 44 minutos do segundo tempo

PONTE PRETA: William Potker, aos 21 minutos do segundo tempo

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo(Mancuello), Willian Arão, Diego, Gabriel(Marcelo Cirino) e Everton(Fernandinho); Leandro Damião

Técnico: Zé Ricardo

PONTE PRETA: Aranha, Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor(Felipe Azevedo), Wendel e Thiago Galhardo; Rhayner(Abuda), Roger(William Potker) e Clayson

Técnico: Eduardo Baptista