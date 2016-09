Flamengo encara o Figueirense tentando encostar no líder Palmeiras

Com 47 pontos, na segunda posição, atrás apenas do Palmeiras, o Flamengo tenta dar sequência ao projeto de conquista do título neste domingo (17), quando encara o Figueirense a partir das 11h (de Brasília), no Pacaembu, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro, que vem de empate por 1 x 1 justamente com os palmeirenses, decidiu mandar o jogo na capital paulista porque o Maracanã segue entregue aos organizadores dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.

Nesta partida, o Flamengo terá pela frente um time lutando para deixar a zona de rebaixamento. Com apenas 28 pontos, o Figueira vem de empate por 2 x 2 com o lanterna América-MG, em casa, o que gerou um princípio de crise. Apesar desta realidade, o técnico Zé Ricardo prega cautela.

“O Figueirense já nos enfrentou três vezes nesta temporada, e ganhou duas. Portanto, não há motivos para esperarmos facilidades, muito pelo contrário. Eles crescem quando enfrentam o Flamengo e vamos precisar fazer um grande jogo para conquistarmos a vitória”, disse o treinador.

Os jogadores comentaram o fato de jogarem no Pacaembu em um confronto sem times paulistas. Eles lembraram que no Campeonato Carioca um Fla-Flu, que terminou sem gols, foi disputado lá. A expectativa é de um grande público.

“O Flamengo tem uma grande torcida em São Paulo e sei que contaremos com um grande número de torcedores nos apoiando. O carinho da torcida por todo o país tem sido importante e dessa vez não vai ser diferente”, disse o volante Willian Arão.

Para este compromisso, o Flamengo não poderá contar com o volante Márcio Araújo, expulso contra o Palmeiras. O colombiano Gustavo Cuéllar será o substituto do jogador. O atacante Guerrero, com sinusite, também está fora.

Pelo lado do Figueirense, o técnico Tuca Guimarães não deverá permanecer no posto caso não vença o Flamengo. Os jogadores, porém, preferem manter o foco na partida. “Estamos pensando no Flamengo e sabemos que é importante o trabalho ter continuidade, pois o empate contra o América-MG foi um acidente”, disse o goleiro Gatito Fernández.

O Figueirense não poderá contar com o volante Jackson Caucaia, que fica fora por conta de uma lesão na coxa esquerda. Jocinei assume um lugar entre os 11 titulares.

Rafael Moura, artilheiro do time no Brasileiro, também segue fora por lesão. E Tuca Guimarães ainda perdeu neste sábado Lins, que vinha sendo titular, mas alegou sentir dores musculares. O volante Cucaia, com problemas musculares, é outro que não joga.

Esse será o quarto jogo entre Flamengo e Figueirense no ano, já que as equipes se enfrentaram na Copa Sul-Americana. Na ocasião, os cariocas perderam em Santa Catarina por 4 x 2, mas se classificaram por conta do gol qualificado, depois de ganharem a volta por 3 x 1. Pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro perdeu em Florianópolis (SC) por 1 x 0, com gol de Rafael Moura.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FIGUEIRENSE

Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 18 de setembro de 2016, domingo

Horário: 11 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP)

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Rafael Vaz, Réver e Jorge; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Diego, Gabriel e Everton; Leandro Damião. Técnico: Zé Ricardo

FIGUEIRENSE: Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Werley e Marquinhos Pedroso; Jefferson, Renato (Jocinei), Ferrugem e Dodô; Rafael Silva e Maurides. Técnico: Tuca Guimarães