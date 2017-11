Flamengo empata com o Fluminense e garante vaga na semi da Sul-Americana

O Flamengo conseguiu uma classificação heroica às semifinais da Copa Sul-Americana. Em um clássico emocionante contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo duelo da volta das quartas de final, o time rubro-negro ficou atrás no placar por 3 x 1 e fez dois gols na metade final do segundo tempo para empatar por 3 x 3, sendo que o terceiro saiu aos 38 minutos, e avançar por ter vencido na ida por 1 x 0.

A grande reação rubro-negra ocorreu após a entrada do garoto Vinicius Júnior. Ele saiu do banco para infernizar a defesa tricolor. Foi dele a jogada do segundo gol do Flsa, quando achou Everton Ribeiro na entrada da área. O camisa 7 tocou de letra e Vizeu anotou. No terceiro, cavou a falta que culminou no gol de Arão.

Publicidade

O Flamengo conhecerá hoje o seu adversário das semifinais. E ele poderá ser brasileiro, apesar da difícil situação do Sport, que enfrentará o Junior Barranquilla, na Colômbia. Na ida, no Recife, o time colombiano venceu por 2 x 0.

O mando de campo das semifinais, que acontecerão nos dias 22 e 29 deste mês, dependerá do classificado. Se o duelo for contra o Sport, o Flamengo decidirá a vaga no Rio de Janeiro. Caso a equipe da Colômbia avance, o time rubro-negro fará o primeiro jogo no estádio do Maracanã e terá que definir a classificação em Barranquilla.

Neste final de semana, os dois rivais cariocas voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro, em sua 32ª rodada. Neste domingo, o Flamengo estará em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, a partir das 17h, na Arena Grêmio. Um dia antes, às 19h, no estádio do Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Fluminense terá mais um clássico carioca pela frente, desta vez contra o Botafogo.

Nervosismo

Os ânimos estavam exaltados desde os primeiros minutos da partida. As jogadas ríspidas foram constantes até os 25 minutos, quando o árbitro passou a coibir a violência distribuindo cartões amarelos.

A falta de tranquilidade dos jogadores se refletiu ao final da partida. Uma confusão envolvendo o volante William Arão e o lateral Lucas se estendeu após o confronto. O jogador do Tricolor acusou o flamenguista de ter debochado. “Ele veio falar que estava eliminado. Não precisa disso”, desabafou Lucas, em entrevista à TV Globo. Já William Arão preferiu minimizar o episódio. “É coisa de jogo. Não tem que falar nada.”