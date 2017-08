Flamengo atropela o Palestino e avança na Copa Sul-Americana

O Flamengo não encontrou a menor dificuldade para assegurar a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O rubro-negro da Gávea goleou o Palestino, do Chile, por 5 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, na Ilha do Urubu, e mostrou que já está recuperado do trauma provocado pela demissão do técnico Zé Ricardo. Na próxima etapa da competição, o Flamengo vai enfrentar a Chapecoense que eliminou o Defensa Y Justiça.

Dirigido pelo interino Jaime de Almeida, o Flamengo foi superior durante os 90 minutos e poderia até ter aplicado um placar mais elástico. O Palestino que perdeu no jogo de ida por 5 a 2, já entrou em campo, parecendo conformado com a eliminação e pouco fez para evitar a nova derrota. Os gols foram marcados por Felipe Vizeu, Geuvânio, Everton Ribeiro, Willian Arão e Vinicius Júnior.

O jogo

Publicidade

Diante de um público pequeno, o Flamengo começou no ataque e abriu o marcador logo aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Willian Arão bateu cruzado e Felipe Vizeu desviou para o gol, sem chances para o goleiro Dario Melo.

O time rubro-negro prosseguiu no ataque e, aos nove minutos, marcou o segundo gol. Everton Ribeiro fez bom lançamento para Everton que investiu pela esquerda e cruzou para a cabeçada certeira de Geuvânio. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Flamengo.

Em grande desvantagem, o Palestino tentou sir para o ataque, mas esbarrava nas próprias limitações técnicas e na boa marcação da equipe carioca. Só aos 18 minutos é que a equipe chilena chegou com perigo, mas o chute de Cereceda foi bloqueado por Renê. A equipe do Chile adiantou a marcação para reduzir os espaços para as manobras do time carioca.

Depois de sair na frente, o Flamengo se acomodou e passou a administar a partida que se tornou monótona, com muitos erros de passes.

Aos 29 minutos, Juan derrubou Roberto Gutiérrez na entrada da área. O mesmo Gutiérrez bateu a falta e a bola encobriu o travessão, assustando o goleiro Muralha. Dois minutos depois, após cruzamento na área do Flamengo, Gutiérrez tocou para o gol e obrigou Alex Muralha conseguiu fazer uma boa defesa, desviando para escanteio.

Mesmo sem forçar o Flamengo marcou o terceiro gol, aos 41 minutos. Geuvânio fez ótimo lançamento para Everton Ribeiro que driblou o goleiro Dario Melo e tocou para as redes.

O Palestino se entregou completamente e sofreu o quarto gol aos 44 minutos. Everton cruzou e Willian Arão se antecipou à marcação para cabecear sem chances para o goleiro chileno.

Os dois times voltaram sem modificações para o segundo tempo e o Flamengo manteve o controle da partida. Aos cinco minutos, Everton Ribeiro recebeu na área e chutou, mas foi bloqueado por Diego Torres.

Sem ambições em relação à classificação, o Palestino apenas tentava diminuir o vexame. Aos 15 minutos, Gutiérrez foi derrubado na entrada da área por Rhodolfo. Carmona bateu a falta com perigo, mas a bola saiu.

Aos 20 minutos, Berrio ganhou do marcador e cruzou para a conclusão de Everton Ribeiro, mas a bola saiu. A resposta veio em chute de Carmona que encobriu o travessão defendido por Alex Muralha.

Vinicius Junior entrou no lugar de Everton e , aos 27 minutos, logo após ter entrado em campo, marcou o quinto gol. O jovem atacante invadiu a área, passou pelo goleiro e cruzou para a entrada de Berrio, O colombiano chutou, a bola desviou na zaga e sobrou para Vinicius empurrar para o gol.

O Palestino ainda tentou marcar o chamado gol de honra, aos 44 minutos, e Diego Gutiérrez tocou de calcanhar, após cruzamento de Romo, mas a bola se chocou com a o travessão.

No último lance importante do jogo, Vinicius Junior foi lançado em velocidade e tentou encobrir o goleiro Dario Melo, mas tocou de forma displicente e permitiu a defesa do goleiro da equipe chilena.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5 X 0 PALESTINO-CHI

Local: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 9 de agosto de 2017 (Quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: André Rojas (Colômbia)

Assistentes: Humberto Clavijo (Colômbia) e Alexander Guzman (Colômbia)

Cartão Amarelo: Julián Fernandez (Pal)

GOLS:

FLAMENGO: Felipe Vizeu aos quatro, Geuvânio, aos nove, Everton Ribeiro, aos 41, e Willian Arão, aos 44 minutos do primeiro tempo; Vinicius Junior aos 27 minutos do segundo tempo

FLAMENGO: Muralha, Pará, Rhodolfo, Juan e Renê; Márcio Araújo, Willian Arão, Éverton Ribeiro(Lucas Paquetá) e Everton(Vinicius Junior); Felipe Vizeu e Geuvânio(Berrio)

Técnico: Jayme de Almeida

PALESTINO: Darío Melo, Tapia, Sebastián Toro e Diego Torres; Arario(Angel Melo), Sandoval(Romo),Julián Fernández, Diego Gutiérrez e Cereceda; Carmona e Roberto Gutiérrez

Técnico: Germán Cavalieri