“Final antecipada” da Copinha terá venda de ingressos e desfalques notáveis

Não à toa terá venda de ingressos para a partida a partir desta quarta-feira. O que poderia ser uma final – como foi no ano passado -, será, quis o destino do chaveamento, a decisão por uma vaga na semifinal da Copa São Paulo de Juniores: Corinthians e Flamengo duelam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Almejando chegar à quarta final consecutiva, o que seria um recorde na competição, o Corinthians não poderá contar com seu camisa 9, Carlinhos, e o meia Renan Areais, suspensos. O Flamengo, por vez, não terá Hugo Moura, Vinicius Souza e Rafael. Os desfalques de ambos colocam em xeque a maratona de jogos em um período muito curto de tempo e o regulamento do torneio, que suspende o jogador com apenas dois cartões amarelos.

“A única coisa que poderiam rever é em relação aos cartões. Porque é muito pouco, às vezes você tira um jogador da competição muito rapidamente, os cartões não zeram. A gente perde os melhores jogadores, perde aquele que está mais encaixado com a equipe. Dois cartões é realmente um pouco exagerado”, disse o treinador Gilmar Popoca, do Flamengo, em entrevista à ESPN.

Carlinhos será desfalque do Corinthians na partida contra o Flamengo, nesta quinta-feira (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

Ventilado na imprensa para integrar-se ao futebol profissional, o técnico do Corinthians, Osmar Loss, prefere focar na maior competição de base do Brasil, e deixa a responsabilidade para Fábio Carille, “capitão” da comissão técnica do Timão. O treinador, comandante da boa campanha na Copinha, procura resolver um antigo problema no Alvinegro: há tempos, as boas atuações na base não refletem no profissional e o clube não consegue revelar as joias que despontam no juniores.

“O processo de formação no Brasil ainda não é como deveria ser. Deveria ser mais integrado e o Corinthians caminha a passos largos nesta integração. É um trabalho que começou faz dois anos. Às vezes o jogador faz três, quatro temporadas brilhantes na base e efetivamente quando faz essa transição, acaba se perdendo um pouco. Mudar uma cultura, uma filosofia requer um tempo”, completou Loss.

Os ingressos para o confronto variam conforme a região do estádio. Nos setores A e A1, com torcida mista, custarão R$ 40. No B, destinado apenas para a torcida do Corinthians, R$ 20. O C, apenas para sócios do programa Fiel Torcedor, terá o valor de R$ 30. Por último, os setores D e D1, reservados aos flamenguistas, custarão R$ 20.