Fim de jogo no Beira-Rio tem demissão, vaias e confusão

O empate do Internacional com o Vila Nova em 1 a 1, no estádio Beira-Rio, pela 35ª rodada da Série B, fez o time alcançar o maior jejum sem vitórias na temporada de 2017. Por isso, os torcedores que esperavam o acesso na partida deste sábado vaiaram os jogadores após o apito final.

Na saída de campo, a torcida vaiou a equipe e o argentino D’Alessandro retrucou com alguns torcedores que vaiavam. Contudo, não quis falar com a imprensa ao deixar o gramado. O meia Camilo comentou sobre as vaias. “Tem que aceitar. O torcedor vem, paga o ingresso, está no seu direito e a gente tem que responder só dentro de campo”, afirmou.

O volante Edenílson descartou que o mau futebol seja apenas ansiedade e criticou a arbitragem e o campo do Beira-Rio. “Não acredito que a ansiedade esteja atrapalhando. Têm um monte de coisas atrapalhando além da ansiedade. Nosso campo está mal cuidado, antes a gente jogava num campo perfeito. Agora a gente precisa de dois, três tempos a mais para poder jogar. Os árbitros vêm aqui e começam a dar para os outros times as coisas. Quando a gente vai jogar fora é totalmente diferente. Contra o Inter tem isso, o Inter tem que jogar contra tudo”, afirmou.

Do lado de fora do Beira-Rio, um grupo de torcedores começou a depredar o estádio e entrou em confronto com a Polícia Militar. Durante a confusão, muitos objetos foram arremessados contra a polícia, que respondeu utilizando bombas de gás e pimenta. Algumas pessoas arrancaram lajotas da capela do estádio para atirar contra a PM. No protesto, o torcedor pedia a demissão do técnico Guto Ferreira. Minutos depois, em coletiva, o vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, anunciou o desligamento do treinador colorado.

Com o resultado, o Internacional é agora vice-líder da Série B, com 64 pontos. Na próxima terceira-feira, às 20h30 (de Brasília), o time gaúcho tem um confronto direto contra o Oeste, na Arena Barueri, na região Metropolitana de São Paulo, pela 36ª rodada da Segunda Divisão.