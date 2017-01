Ferrão brilha e Brasil goleia em primeiro compromisso após retorno de PC

De volta ao comando da Seleção Brasileira de futsal, PC Oliveira viu sua equipe se sair bem em seu primeiro compromisso, neste domingo. Em tarde inspirada de Ferrão, o time verde e amarelo mostrou um bom futebol e venceu o amistoso contra a Catalunha por 4 a 0.

Além do pivô Ferrão, que foi convocado no lugar de Neto, lesionado, o Brasil contou com boas atuações de Bruno Taffy, autor dos outros dois gols no segundo tempo e com Tiago, decisivo. O goleiro fez grandes defesas e foi o principal responsável por barrar as investidas do ataque catalão, comandado por Dani Salgado.

Esta foi a primeira aparição dos brasileiros em solo europeu. A Seleção volta a encontrar os catalães, na Espanha, às 18h30 desta terça feira.

O primeiro tempo do duelo foi caracterizado por muita marcação e pelas grandes intervenções dos goleiros de ambas as equipes. Ferrão, no entanto, tratou de desequilibrar o duelo. Primeiro, recebendo passe de Gadeia, e depois, aos 13 minutos, em tabela com com Dyego.

Depois de sair à frente, o Brasil acabou relaxando e, apesar de criar boas chances, falhou na finalização. A equipe de PC Oliveira ainda teve que segurar a forte pressão dos Catalães, que emplacaram boas jogadas.

A intensidade dos donos da casa se estendeu pelo começo da segunda etapa, mas Tiago tratou de manter o placar brasileiro intacto. Depois do começo complicado, o técnico verde e amarelo mexeu no time e as coisas voltaram a se acertar.

Logo aos cinco minutos, o novo quarteto brasileiro funcionou e Bruno Taffy balançou as redes. Já no fim do jogo, a dois minutos e meio do fim, Pito pressionou a saída de bola, Taffy recebeu sozinho e decretou a goleada no Palau d’Esports de Granollers, em Barcelona.