Fellipe Bastos reforça o Corinthians e tenta “colocar o nome na história”

Além do atacante Luidy e do volante Paulo Roberto, o meio-campista Fellipe Bastos assinou contrato com o Corinthians neste sábado, no CT Joaquim Grava. O jogador de 26 anos estava no Baniyas, do Emirados Árabes Unidos, e mostrou-se empolgado com o seu vínculo válido por duas temporadas.

“Estou muito feliz, com uma expectativa grande. Agora, é mostrar essa vontade dentro de campo. Junto com os meus companheiros, quero conquistar títulos e colocar o nome na história do Corinthians”, almejou.

Carioca, Fellipe Bastos passou pelas categorias de base do Botafogo e do PSV, da Holanda, e ganhou projeção no futebol português ao defender Benfica e Belenenses. O volante atuou ainda pelo Servette, da Suíça, antes de se tornar conhecido no Brasil ao jogar por Vasco, Ponte Preta e Grêmio. Nos Emirados Árabes Unidos, esteve em ação também pelo Al Ain.

No Corinthians, Fellipe Bastos chegará para ser alternativa em uma posição em que Fábio Carille conta com muitas opções – hoje, o titular do setor é Camacho. O técnico já havia adiantado que pretende aproveitar o reforço como um segundo volante.

Seja como for, o atleta está animado. “Vou tentar retribuir o carinho da torcida dentro de campo, onde serei mais um torcedor. Darei toda a vontade para que o Corinthians conquiste títulos e os nossos nomes fiquem marcados na história”, repetiu Fellipe Bastos.