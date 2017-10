Encontro de jogos de tabuleiro terá participação de personagem de trilogia brasiliense

Por volta de 200 pessoas vão se encontrar nesse domingo, dia 29 de outubro, na praça de alimentação do Shopping Pier 21 para compartilhar da mesma paixão: jogos de tabuleiro. Esse será o 51º encontro liderado por um grupo chamado D30 RPG, mas será a primeira vez que os “gamers” terão a oportunidade de jogar o Escape Board Game. “Vamos levar a nossa marca registrada que faz com que o jogador se sinta protagonista da história. Vamos simular de forma imersiva uma narrativa inédita com muito mistério e suspense, por meio de um tabuleiro e diversas surpresas”, explica Leandro César Ribeiro, diretor de marketing do 60 Minutos Escape Game.

A trilogia continua

O jogo de tabuleiro trará o retorno de um personagem já conhecido por quem tentou escapar das salas A Cabana e O Cativeiro. Esse será um spin off da história do Esfolador de Santa Bárbara, um assassino em série que matou mais de 75 jovens da cidade de Santa Bárbara e dos municípios próximos em Goiás, no final do século 20. “Os jogadores farão parte de um grupo de apoio formado pelos familiares das vítimas do Esfolador de Santa Bárbara responsável por capturar o psicopata sem a ajuda da polícia. Tudo isso em preparação para a nova sala no Pier 21, O Matadouro, que será a terceira parte da história. Você e sua equipe são corajosos o suficiente para escapar do Esfolador de Santa Bárbara?”, brinca Leandro.

Serviço:

51° Encontro D30

Rodada de jogos de tabuleiro

Data: 29 de outubro, das 10h às 17h30

Local: Shopping Pier 21 – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2

Conheça o 60 Minutos Escape Game

O 60 Minutos Escape Game traz a Brasília o primeiro jogo presencial no qual são necessários inteligência, trabalho em equipe e criatividade para desvendar uma série de enigmas a fim de escapar de uma sala temática em um tempo cronometrado. A empresa, criada por quatro sócios brasilienses, inaugurou em outubro de 2016 no Taguatinga Shopping onde conta com quatro salas pocket, de 30 minutos, e uma de 60 minutos. A loja traz novidades no último trimestre de 2017. A equipe da 60 Minutos Escape Game desenha e projeta cada sala de forma única em diferentes gêneros como aventura, terror, suspense e investigativo, com diversos níveis de dificuldade, para todas as idades. Além de oferecer entretenimento, as salas são ambientes ideais para uma série de projetos educativos e corporativos, pois garantem integração e testam diversas habilidades.