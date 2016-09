Em busca de se firmar no G4, Santos recebe o desesperado Santa Cruz

Após vencer Corinthians e Botafogo, o Santos mudou seu patamar no Campeonato Brasileiro. Os dois triunfos fizeram a equipe chegar aos 42 pontos e voltar ao G4. Além disso, o ânimo santista voltou a ficar em alta e os comandados de Dorival Júnior já começam a pensar novamente no título da competição. E para arrancar de vez na briga pelo topo da tabela, o Peixe precisa bater o Santa Cruz, neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela 26ª rodada.

Para encostar nos rivais diretos Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, os santistas se apoiam em uma sequência considerada favorável no torneio. Além da partida contra o Santa, dos próximos cinco jogos do Santos no Brasileirão, três são na Vila Belmiro, contra Atlético-PR, Fluminense e Grêmio, respectivamente, e um é o clássico diante do São Paulo.

“Voltamos a acreditar que podemos estar dando uma arrancada no campeonato. Continuo achando que o Brasileiro está em aberto. Vai ser um perde e ganha até o final. Acho que reencontramos o caminho”, afirmou o técnico Dorival Júnior.

E para encarar o Santa, o comandante alvinegro tem apenas uma dúvida. O zagueiro Luiz Felipe, que já foi desfalque contra o Botafogo, segue com um incômodo muscular. Caso ele não se recupere a tempo, David Braz será titular novamente. Já o colombiano Jonathan Copete volta ao time após cumprir suspensão na última quarta-feira.

Além disso, o volante Thiago Maia também sofreu com dores nas costas durante semana e quase não enfrentou o Botafogo no Rio de Janeiro. Porém, após fazer um trabalho especial no CT Rei Pelé, o jogador entrou em campo e também não será problema para a partida contra o Santa Cruz.

Se o Santos mudou seu ânimo após dois triunfos, o Santa Cruz não é diferente. Após passar nove rodadas sem ganhar uma partida, a equipe pernambucana encontrou o caminho da vitória e bateu o Atlético-PR por 1 x 0, na última quarta-feira, no Arruda.

Apesar da recuperação, o tricolor segue em situação complicada no Campeonato Brasileiro. Com apenas 23 pontos, o Santa ocupa a penúltima posição do torneio e tem seis pontos de diferença para o Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

E para o duelo contra o Santos, o técnico Doriva ganhou uma boa notícia no treinamento da última quinta-feira. O atacante Grafite apareceu no gramado do Estádio do Arruda e está liberado para o jogo deste domingo.

O último jogo do experiente jogador foi no empate de 2 x 2 contra a Chapecoense, quando ele saiu de campo se queixando de dores na coxa direita. Por conta disso, Grafite ficou de fora dos dois últimos jogos e viu Bruno Moraes, seu substituto, se destacar, marcando o gol da vitória diante do Furacão.

Mesmo em situação complicada no Brasileirão, o Santa aposta em uma força do banco de reservas para bater o Santos. E não se trata de nenhum jogador. Isso porque na última vez que o Alvinegro Praiano foi derrotado no Pacaembu, Doriva era o técnico da equipe rival. O revés foi por 1 x 0 para o Ituano, em 2014, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista daquele ano. Na partida de volta, o Peixe venceu pelo mesmo placar, mas perdeu o título nos pênaltis.

Depois disso, o Santos jogou mais 13 vezes no Pacaembu e venceu todos os duelos. Apesar dos números, o treinador do Santa Cruz disse que prefere encarar o Peixe fora da Vila.

“Menos mal que não vai ser na Vila. Será menos complicado, mas temos de tentar surpreender. Essa é a palavra. Temos de conseguir beliscar pontos lá”, afirmou Doriva.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SANTA CRUZ

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 18 de setembro de 2016, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araujo (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe (David Braz) e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

SANTA CRUZ: Tiago Cardoso; Léo Moura, Néris, Danny Morais e Allan Vieira; Derley, Jadson e João Paulo; Pisano, Keno e Grafite (Bruno Moraes). Técnico: Doriva.